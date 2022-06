Słowacja. Tragiczny wypadek w Tatrach. Turystka z Polski spadła podczas wspinaczki na Szatana

Jak informuje Horska Zachranna Sluzba, około południa ratownicy zostali wezwani do Polki, która spadła podczas wspinaczki na Szatana. W krótkim komunikacie poinformowano, że po przybyciu na miejsce kobiecie nie można już było pomóc.

Wypadki w Tatrach. W Słowacji zginęła polska turystka

Tygodnik Podhalański podaje, że na szczyt Szatana nie prowadzi szlak turystyczny, ale mogą tam wejść turyści z uprawnionym przewodnikiem.

Do wypadku doszło w niedzielę także po polskiej stronie gór. "Przed godziną 19 zakończyła się wyprawa po rannego taternika jaskiniowego w jaskini Pod Wantą" - informuje na Facebooku Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. TOPR podaje, że pierwsza grupa ratowników dotarła do poszkodowanego taternika o 15.20. "Po podaniu leków i zaopatrzeniu uszkodzonego barku, taternika udało się sprawnie wydostać na powierzchnię oraz śmigłowcem przetransportować do zakopiańskiego szpitala" - podano.

W weekend ratownicy pomogli 12 osobom

Jaskinia Pod Wantą lub Litworowy Dzwon znajduje się w Dolinie Litworowej w Tatrach Zachodnich. Ma długość 520 metrów.

TOPR poinformował, że w pierwszy weekend wakacji Tatry odwiedziło wielu turystów. Ratownicy udzielili pomocy 12 osobom. "Kilka z nich musiało zostać przetransportowanych do szpitala przy użyciu śmigłowca. Były to urazy kończyn dolnych w Koziej Dolince, Morskim Oku czy Wyżniej Kondrackiej Przełęczy" - czytamy. TOPR apeluje o rozsądek podczas planowania wyjść w góry.

