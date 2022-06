Ukraińska armia miała po raz pierwszy użyć systemów HIMARS przeciwko Rosjanom [WIDEO]

Systemy artylerii rakietowej HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket System) dotarły do Ukrainy z USA na początku tygodnia. Zaledwie kilka dni po ich otrzymaniu, ukraińska armia miała wykorzystać je do zdobycia pierwszych celów na terenie okupowanego Iziumia we wschodniej Ukrainie.



Wpisy w mediach społecznościowych zakłóciły działania ukraińskich wojsk

System artylerii rakietowej HIMARS już w Ukrainie

Rzekome efekty działania systemu pokazano na filmie, który został opublikowany na Twitterze przez profil serwisu UkraineWorld. Jego autorem jest ukraiński dziennikarz wojskowy Andriej Czaplienko. Broń, którą ukraińska armia otrzymała od USA, miała trafić w stanowisko dowodzenia 20. armii rosyjskiej umiejscowione w szkole w okupowanym Iziumie. Na nagraniu widać straty, jakie miało ponieść rosyjskie wojsko w wyniku tego ataku.

"Podobno ten film pokazuje skutki pierwszego użycia HIMARS na Ukrainie przeciwko rosyjskiemu stanowisku dowodzenia w okupowanym Iziumie w obwodzie charkowskim" - można przeczytać w opisie nagrania.

Kim jest osobisty ochroniarz Wołodymyra Zełenskiego?

Wojna w Ukrainie. USA przekazuje broń do Ukrainy

Stany Zjednoczone ogłosiły w czwartek 23 czerwca, że do Ukrainy trafia 13. pakiet pomocy wojskowej. Jego wartość oceniono na 450 mln dolarów. Znalazły się w nim cztery kolejne wyrzutnie rakiet HIMARS oraz łodzie patrolowe i dziesiątki tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej.

Systemy te mają podwoić zasięg ukraińskiej artylerii. Kolejna partia z czterema systemami HIMARS dotrze na Ukrainę już w lipcu. Rząd USA zwraca jednak uwagę, że liczba nie jest najważniejsza, ponieważ jest to broń, która pozwala precyzyjnie trafić w określony cel - przekazuje Onet.