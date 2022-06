Szwecja. Premierka przed szczytem NATO: Z niecierpliwością czekam na spotkanie z Erdoganem

Turcja sprzeciwiła się przyłączeniu Szwecji i Finlandii do NATO, twierdząc, że kraje te rzekomo wspierają kurdyjskich bojowników oraz utrzymują embargo na broń na Turcję. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podczas rozmowy ze szwedzką premierką Magdalenie Andersson podkreślił, że chce zobaczyć "konkretne i jasne zastosowania wiążących zobowiązań, jakie podejmie Szwecja" - informuje Agencja Reutera.

Premierka Szwecji: Z niecierpliwością czekam na spotkanie z prezydentem Erdoganem i innymi przywódcami Sojuszu

Do rozmowy telefonicznej z Erdoganem odniosła się Andersson, która przekazała, że była ona pomyślna. "Zgodziłam się co do wagi postępów w przygotowaniach do szczytu NATO w Madrycie w przyszłym tygodniu, gdzie z niecierpliwością czekam na spotkanie z prezydentem Erdoganem i innymi przywódcami Sojuszu" - przekazała na Twitterze szefowa szwedzkiego rządu cytowana przez portal swissinfo.ch.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg także rozmawiał z prezydentem Erdoganem w sprawie wniosków Finlandii i Szwecji o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jens Stoltenberg napisał na Twitterze, że rozmowa przebiegła w dobrej atmosferze i będzie kontynuowana w Madrycie podczas spotkania przywódców Sojuszu.

Premierka Finalni: Są pewne sprawy podniesione przez Turcję i staramy się je rozwiązać

Wejście zarówno Finlandii, jak i Szwecji do NATO blokuje Turcja. Ankara zarzuca dwóm krajom nordyckim wspieranie Partii Pracujących Kurdystanu, którą uważa za organizację terrorystyczną. Szefowa fińskiego rządu Sanna Marin powiedziała, że cały czas prowadzone są rozmowy z udziałem przedstawicieli z kwatery głównej NATO i Turcji.

- Są pewne sprawy podniesione przez Turcję i staramy się je rozwiązać. Ale muszę podkreślić, że Finlandia i Szwecja są w pełni gotowe do wejścia do NATO, spełniamy wszystkie kryteria, nie powinno więc być żadnego problemu. Natomiast jeśli są jakieś pytania to jesteśmy gotowi odpowiedzieć na nie - powiedziała premierka Finlandii.

Szczyt NATO w Madrycie rozpoczyna się we wtorek. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg mówił, że spotkanie przywódców w hiszpańskiej stolicy nie jest kluczowe dla przyjęcia Szwecji i Finlandii i że rozmowy mogą się jeszcze przedłużyć.

