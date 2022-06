Ukraina. Akcja ratownicza po ataku na budynek w Kijowie. Rosjanka przyciśnięta przez betonową płytę

Pierwszy od trzech tygodni rosyjski atak rakietowy na Kijów miał zastraszyć Ukraińców przed zbliżającym się szczytem NATO - takie przekonanie wyraził mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Obrady przedstawicieli Sojuszu Północnoatlantyckiego mają się rozpocząć we wtorek w Madrycie. W niedzielnym ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a co najmniej kilka zostało rannych.

