Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że małpia ospa nie jest jeszcze globalnym zagrożeniem dla zdrowia. Dyrektor organizacji, Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił jednak, że jest zaniepokojony wybuchem epidemii i dokładnie śledzi jej przebieg - podała Agencja Reutera.

Małpia ospa. WHO jest zaniepokojone, ale twierdzi, że to nie globalne zagrożenie

"Jestem głęboko zaniepokojony epidemią małpiej ospy, jest to wyraźnie ewoluujące zagrożenie dla zdrowia, które moi koledzy i ja oraz sekretariat WHO bardzo uważnie śledzimy" - napisał szef organizacji w oświadczeniu. WHO podała także, że nie wszyscy eksperci podzielali ten pogląd, jednak ostatecznie został on wypracowany na zasadzie konsensusu. Według ekspertów na tym etapie epidemia małpiej ospy nie jest międzynarodowym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

Jednocześnie WHO podaje, że w ciągu ostatnich sześciu tygodni potwierdzono 3200 przypadków małpiej ospy. Najczęściej choroba atakuje w Afryce Środkowej - tam wystąpiło już 1500 zakażeń oraz 70 zgonów. Najwięcej chorych jest w Demokratycznej Republice Konga.

Decyzji WHO sprzeciwił się Gregg Gonsalves - epidemiolog z Uniwersytetu Yale. Napisał w tej sprawie do Agencji Reutera. Jego zdaniem małpia ospa spełniała wszelkie kryteria, żeby "podjąć tę doniosłą decyzję" i nadać jej status międzynarodowego zagrożenia dla zdrowia.

Małpia ospa jest już w Polsce. Co to za choroba?

Małpia ospa. Czym jest?

Objawy małpiej ospy przypominają grypę. Nietypowe są jednak zmiany skórne, wysoka gorączka, powiększone węzły chłonne, bóle głowy, pleców i ogólne osłabienie - takie objawy podaje Ministerstwo Zdrowia. Istnieją już szczepionki na tę chorobę, jednak dostęp do nich jest ograniczony.

Chorobą można się zakazić od ludzi i od zwierząt. Najbardziej niebezpieczny jest kontakt z płynami ustrojowymi. Choroba roznosi się drogą kropelkową lub z krwią i wydzielinami w czasie bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną. Atakuje przez śluzówki.

Małpia ospa - czy może wywołać epidemię? WHO odpowiada

