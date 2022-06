Zobacz wideo Z jakimi propozycjami Joe Biden przyjedzie na szczyt NATO w Madrycie?

Ustawa została uchwalona w następstwie kilku tragicznych strzelanin, w tym w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie 24 maja.

Joe Biden: Ustawa nie spełnia wszystkich moich postulatów

"Jak Bóg da, to uchronimy wiele istnień ludzkich" - powiedział Joe Biden po podpisaniu uchwalonej przez Kongres ustawy. Przewiduje ona między innymi fundusze na bezpieczeństwo w szkołach oraz zachęty dla stanów do wdrożenia przepisów pozwalających na czasowe odbieranie broni osobom niebezpiecznym. Rozszerzona zostanie weryfikacja osób, które nie ukończyły 21 lat, a chcą kupić broń. Sprecyzowano definicję dealera broni.

Ustawa nie przewiduje jednak proponowanego przez Joe Bidena podniesienia z 18 do 21 lat minimalnego wieku uprawniającego do zakupu broni szturmowej. "Chociaż ta ustawa nie spełnia wszystkich moich postulatów, zawiera ona działania ratujące życie, do których od dawna wzywałem" - powiedział Biden.

Reformę dostępu do broni poparli w Kongresie wszyscy demokraci i część republikanów. Podpisana przez Joe Bidena ustawa jest pierwszą znaczącą reformą rynku broni w USA od 28 lat.

USA. W strzelaninie w Uvalde zginęło 19 dzieci

W ataku na szkołę podstawową w Uvalde zginęły 22 osoby - 19 dzieci, dwóch nauczycieli i sprawca. Napastnik miał 18 lat, półautomatyczny karabin kupił w sieci tuż po swoich urodzinach. Łącznie kupił też 1657 sztuk amunicji. Do ataku w Uvalde doszło zaledwie 10 dni po ataku w Buffalo, gdzie 18-letni napastnik zabił 10 czarnoskórych osób w supermarkecie Tops. Nastolatek kupił wcześniej dwie sztuki broni - strzelbę i karabin. W obu przypadkach broń była kupiona legalnie.

Strzelaniny, w tym strzelaniny masowe (czyli takie, w których giną co najmniej cztery osoby, nie licząc sprawcy), to w USA problem, który należy nazwać powszechnym. Tylko w tym roku od broni palnej zginęło już ponad 19,5 tys. osób. Większość, prawie 11 tys. to samobójstwa, ale kolejne prawie 9 to zabójstwa, morderstwa, trafienia przypadkowe i użycie w obronie. Masowych strzelanin jest więcej niż dni w roku - piszę to 166. dnia roku, a licznik strzelanin wskazuje 267 i liczba ta codziennie - dosłownie codziennie - rośnie. Więcej w naszym artykule:

