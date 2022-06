Zobacz wideo "Dlaczego wśród uchodźców są głównie mężczyźni?" [Q&A Gazeta.pl]

Według nieoficjalnych informacji gazety liczba ofiar może wzrosnąć do 45.

W piątek rano około 2000 osób próbowało sforsować ogrodzenie graniczne i wtargnąć do hiszpańskiej eksklawy w Afryce. Starcia między migrantami i funkcjonariuszami trwały 2 godziny. Rannych zostało 57 migrantów, 49 agentów hiszpańskiej Gwardii Cywilnej i 140 funkcjonariuszy marokańskich służb bezpieczeństwa.

Premier Hiszpanii mówi o mafiach przemytników ludzi

Premier Hiszpanii nazwał próbę wtargnięcia do Melilli atakiem na integralność terytorialną jego kraju. Winą za to Pedro Sanchez obarczył mafie przemytników ludzi.

Melilla i Ceuta to hiszpańskie eksklawy w północnej części Afryki. Od lat migranci podejmują próby przedostania się do nich, aby znaleźć się na terytorium Unii Europejskiej.

