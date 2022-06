Rosjanie wystrzelili pocisk. Ten zawrócił i spadł w pobliżu ich pozycji [WIDEO]

Rosjanie okupujący Ałczewsk, który znajduje się w południowo-wschodniej Ukrainie, wystrzelili pocisk, który miał trafić w pozycje Ukraińców. Bardzo szybko uzbrojony ładunek zawrócił i runął nieopodal rosyjskich żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wystrzelili rakietę - ta zwróciła i upadła niedaleko ich pozycji

O incydencie, który doprowadził do pożaru w okolicy budynków mieszkalnych, poinformowała Niezależna Ukraińska Agencja Informacyjna (UNIAN). Do niekontrolowanego wybuchu pocisku wystrzelonego przez Rosjan doszło w czwartek 23 czerwca w okupowanym przez wojska Putina mieście Ałczewsk.

Z informacji podanych przez dziennikarzy agencji UNIAN wynika, że wojskowi próbowali pod osłoną nocy wystrzelić pocisk w kierunku pozycji, gdzie spodziewano się ukraińskich wojsk. Żołnierze mieli jednak problemy techniczne, co uwieczniono na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Jeden z pocisków nagle zawrócił i spadł nieopodal osiedla mieszkaniowego. Po uderzeniu w ziemię wywołał pożar, który mógł zagrażać cywilom mieszkającym w tej okolicy.

Ukraińscy dziennikarze podkreślają, że nie są to pierwsze problemy z Rosjan, którzy już wcześniej nie radzili sobie z kontrolowaniem wystrzeliwanych przez siebie pocisków. Do podobnego incydentu doszło bowiem dzień wcześniej w Biełgorodzie. Wówczas to "Iskander" spadł na miasto, chociaż został wystrzelony w całkiem innym kierunku. Takie sytuacje mogą świadczyć o kiepskim przeszkoleniu lub małym doświadczeniu wysłanych na front Rosjan lub niezbyt dobrej amunicji, którą otrzymali.

Z sobotnich, ukraińskich danych wynika, że Rosja od początku wojny do 24 czerwca straciła:

34 700 żołnierzy,

1 511 czołgów,

3 645 transporterów opancerzonych,

764 systemy artyleryjskie,

626 dronów,

217 samolotów,

184 śmigłowce,

99 systemów przeciwlotniczych,

14 okrętów i łodzi,

2560 innych pojazdów.

