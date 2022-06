Rosja. Władimir Putin jednak ma się dobrze? "Za wrzutkami o chorobie stoi Kreml"

Wywiad z rosyjskim politologiem ukazał się na ukraińskim portalu NV.ua. Iwan Preobrażeński uważa, że niepotwierdzone przez Rosję informacje na temat rzekomego złego stanu zdrowia Władimira Putina są podtrzymywane przez Kreml.

Rosja. Politolog twierdzi, że to Kreml podsyca plotki o złym stanie zdrowia Władimira Putina

- Za wrzutkami na temat złego stanu zdrowia prezydenta Władimira Putina stoi Kreml, dla którego takie pogłoski są korzystne - powiedział politolog. Jak zauważył, takie działania mogą być próbą utrzymania rosyjskiego systemu politycznego.

- Myślę, że sam Kreml aktywnie podtrzymuje te plotki, nawet je wrzuca, a później zaczynają żyć swoim życiem. Tak jak na początku wrzucili nie wiadomo skąd wziętą kandydaturę sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa, a teraz wrzucają, że Patruszew ma oponentów - mówił w rozmowie Preobrażeński.

Jak dodał politolog, poza Patruszewem w gronie następców Putina wymienia się także ministra obrony Siergieja Szojgu i młodszą córkę prezydenta Rosji - Katerinę Tichnową. Nie uważa jednak, by były to prawdziwe kandydatury. - Nawet jeśli Putin jest poważnie chory, to w plotkach nie chodzi o potwierdzenie tego, lecz o utrzymanie wytrwałości rosyjskiego systemu politycznego. Tę kwestię próbują zamaskować też pustą gadaniną o możliwych kandydatach - stwierdził.

Informacje na temat złego stanu zdrowia Władimira Putina pojawiają się od początku wojny w Ukrainie. Prezydent Rosji miał być poddany już kilku operacjom, a lekarze kazali mu ograniczyć wystąpienia publiczne po podobnych zasłabnięciach polityka. Wywiady zagranicznych państw - Ukrainy czy Wielkiej Brytanii - podawały, że Putin cierpi na chorobę Parkinsona lub ma raka. Doniesienia te nie zostały nigdy potwierdzone przez Kreml.

