Do zatrzymania jednego z największych handlarzy narkotyków na świecie doszło we wtorek (21 czerwca) w Budapeszcie. Organizacja przestępcza kierowana przez Brazylijczyka Sérgio Roberto De Carvalho jest odpowiedzialna za przemyt co najmniej 45 ton kokainy w latach 2017-2019. Były one transportowane z Brazylii do Holandii, Belgii, Hiszpanii i Portugalii.

Węgry. "Brazylijski Escobar" miał nie żyć od dwóch lat

Sérgio Roberto De Carvalho zwany majorem Carvalho albo brazylijskim Pablo Escobarem był od lat poszukiwany przez policję federalną. W 2020 roku został aresztowany w Hiszpanii w luksusowej rezydencji w mieście Marbella. Okazało się jednak, że do więzienia trafił pod fałszywym nazwiskiem Paul Wouter. W sierpniu tego samego roku, po wpłaceniu kaucji, wyszedł na wolność, a słuch o nim zaginął.

"Władze Hiszpanii nie wiedziały, że mają do czynienia z Carvalho. Po wpłaceniu kaucji sfingował własną śmierć, wysyłając do odpowiednich instytucji zaświadczenie, że Wouter zmarł na COVID-19" - podaje brazylijski serwis informacyjny Globo.

Węgry. Major Carvalho podawał się za Meksykanina

W zeszłym roku władze odkryły, że mężczyzna sfingował swoją śmierć i wszczęły poszukiwania. Tymczasem Carvalho uciekł do Europy. Przez ostatnie dwa lata mieszkał na Węgrzech, gdzie przedstawiał się jako Meksykanin. Baron narkotykowy porównywany do Pabla Escobara został zatrzymany przez węgierską policję przy współpracy z Interpolem.

Na przestrzeni lat w Brazylii skonfiskowano łącznie 163 nieruchomości powiązane z Carvalho. Posiadał on również nieruchomości w Portugalii, Hiszpanii i Dubaju. Dodatkowo zajęto należące do niego: 37 samolotów, 70 samochodów i miliony euro w gotówce.

Mężczyzna jest podejrzany o handel narkotykami na ogromną skalę, pranie pieniędzy, oszustwa i morderstwa.

