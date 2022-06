Ukraina w Unii Europejskiej? Padła możliwa data przyłączenia do wspólnoty

27 przywódców państw członkowskich UE zatwierdziło w czwartkowy wieczór rekomendację Komisji Europejskiej na temat nowych członków sojuszu. Od czwartku Ukraina i Mołdawia są oficjalnie krajami kandydującymi do wstąpienia do Unii Europejskiej.

REKLAMA

Po decyzji unijnych liderów prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że to jedno z najważniejszych wydarzeń dla jego państwa od momentu odzyskania niepodległości. Z kolei szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba napisał, że Unia Europejska pokazała, iż to ona nadal wyznacza reguły gry na kontynencie europejskim, a nie Rosja czy Chiny.

Ukraina w Unii Europejskiej? Padła możliwa data wstąpienia do sojuszu

Status kandydata to dopiero pierwszy krok na drodze do Unii. Kolejne będzie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. W tej sprawie zgodę będą musiały dać jednomyślnie państwa członkowskie na podstawie raportów Komisji Europejskiej o postępach w spełnianiu warunków. Same negocjacje mogą trwać latami. Zdaniem ekspertów decyzja podjęta na szczycie jest symboliczna, pokazuje, że kolejne kraje dawnego ZSRR zbliżają się do Unii, opuszczając rosyjską strefę wpływów.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Od czwartkowej decyzji rozpoczęły się dywagację na temat możliwego terminu wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Natalia Forsyuk dyrektorka generalna ukraińskiego biura rządowego ds. integracji europejskiej i NATO stwierdziła, że procedury negocjacyjne w sprawie przystąpienia do UE mogą rozpocząć się już w 2023 roku.

Z kolei Ukrainy może liczyć na wstąpienie do Unii Europejskiej nie wcześniej niż w 2029 roku.

Jak podkreśliła przed nimi stoi potrzeba wdrożenia i przyjęcia bardzo duże liczby aktów prawnych. - Musimy lepiej zapoznać się z europejskimi przepisami - stwierdziła Forsyuk cytowana przez agencję UNIAN.

Zobacz wideo Poparcie USA dla Ukrainy osłabło? Pytamy eksperta

Dyrektorka generalna ukraińskiego biura rządowego ds. integracji europejskiej i NATO wyjaśniła, że procedury negocjacyjne w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE mogą się wkrótce rozpocząć.

Dodała, że status kandydata do przystąpienia do sojuszu prawnie konsoliduje z perspektywą europejską oraz otwiera Ukrainie dostęp do funduszy strukturalnych. - Dostęp do tych obiektów mają tylko kraje kandydujące do UE, pieniądze są pokazywane na preferencyjnych warunkach - mówiła Forsyuk. Podkreśliła również, że status kandydata wzmacnia pozycję Ukrainy w rozmowach pokojowych.