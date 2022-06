Irlandia Północna. Morderstwo 20-letniej Patrycji. Jej partner spędzi w więzieniu co najmniej 20 lat

Zobacz wideo Policja aresztowała 34-latka podejrzanego o zabójstwo. Miał ponad promil alkoholu w organizmie

Ciało Patrycji W. znaleziono na początku sierpnia 2020 roku w mieszkaniu kobiety w miejscowość Newry na południu Irlandii Północnej. Na ciele kobiety były widoczne ślady pobicia oraz duszenia. Wkrótce aresztowano również wówczas 23-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie zbrodni - próbował uciekać przez pobliskie ogrody, ale policji udało się go zatrzymać przy wykorzystaniu paralizatora.

Honorowy Konsul RP w Irlandii Północnej potwierdził wtedy, że obie osoby są obywatelami Polski.

Mężczyzna spędzi w więzieniu co najmniej 20 lat

Dawid Łukasz M. początkowo twierdził, że śmierć Patrycji była "spowodowana nieudaną grą erotyczną", do której doszło za obopólną zgodą. Dopiero w kwietniu tego roku przyznał się do zabójstwa kobiety. Teraz spędzi w więzieniu co najmniej 20 lat, zanim będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie.

Jak podaje BBC, przed śmiercią 20-latka zgłosiła, że mężczyzna stosuje wobec niej przemoc. Kobieta mieszkała z nim kilka miesięcy.

