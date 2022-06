Dwie eksplozje w Rosji. Do wybuchów doszło w elektrowni i na stacji benzynowej [WIDEO]

Do wybuchu na stacji benzynowej doszło w mieście Talica w rejonie Swierdłowska. Wybuch został spowodowany przez eksplozję zbiornika z gazem - podaje portal glavcom.ua.

Zobacz wideo Wybuch magazynu ropy na południe od Kijowa

Rosja. W wybuchu na stacji benzynowej ranne zostały dwie osoby

"Na terenie stacji benzynowej doszło do rozhermetyzowania zbiornika gazu, a następnie do pożaru" - przekazała Główna Dyrekcja Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych dla regionu Swierdłowska, cytowana przez kommersant.ru. Pożar objął teren 70 mkw. Zgłoszenie w sprawie wybuchu służby otrzymały w czwartek. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że w eksplozji ranne zostały dwie osoby - kierowca cysterny i pracownik tankujący. Na miejscu zdarzenia pracowała straż pożarna oraz ratownicy.

Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu z wybuchu widzimy duży lej pomarańczowego płomienia oraz kłęby czarnego dymu. Na wideo słychać również krzyki przerażonych eksplozją mieszkańców Talicy.

Pożar w rosyjskiej elektrowni wodnej Gusinoozerskaya

To nie jedyny wybuch, do którego doszło w czwartek w Rosji. Wcześniej doszło do eksplozji w elektrowni wodnej Gusinoozerskaya (GRES). Służby nie ustaliły jeszcze, co było przyczyną pożaru w tej jednostce - donosi news.ru. Eksplozja spowodowała przerwy w dostawie prądu w znacznej części dzielnic miasta Ułan-Ude, znajdującego się koło Irkucka.

