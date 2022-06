Ukraiński wywiad wojskowy przechwycił kolejną rozmowę z frontu. Tym razem rosyjski żołnierz opowiadał swojej dziewczynie o kradzieżach w Ukrainie. Mężczyzna był wyraźnie dumny ze swoich czynów.

REKLAMA

Zobacz wideo Cmentarzysko samochodów w Buczy. Rosjanie spalili auta cywilów uciekających z miasta

Rosjanin opowiada dziewczynie o plądrowaniu ukraińskich domów: Wynoś się, proszę. Wezmę coś

Rosjanin podczas rozmowy śmieje się z niektórych żołnierzy, którzy wstydzą się plądrować ukraińskie domy. - Ciągle nie mają sumienia, żeby coś komuś zabrać - mówi i przyznaje, że początkowo był wysyłany na okradanie gospodarstw samodzielnie. Mężczyzna opowiada, jak odbiera Ukraińcom ich telefony i samochody. - Gdzie są klucze do auta? Po prostu idę do domu, pukam i pytam, czy ktoś jest. "Zaraz zacznę strzelać" - przytacza żołnierz i mówi, że akurat zepsuł mu się telefon, więc ukradł od jednego z Ukraińców nowy. - Po prostu wchodzisz do dowolnego domu. "Cześć, wynoś się, proszę. Wezmę coś" - opowiada, przyznając, że plądrowanie bardzo mu się spodobało.



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rosyjscy żołnierze schwytani. Wcześniej ukradli czajnik, wiatrak i wódkę

Wojna w Ukrainie. Od 24 lutego na froncie zginęło ok. 34 tys. Rosjan

Od początku inwazji w Ukrainie zginęło około 34 430 Rosjan. Sztab generalny ukraińskiej armii szacuje, że w wyniku środowych (22 czerwca) walk zginęło około 200 rosyjskich żołnierzy. Największe straty Rosjanie ponieśli w okolicach Bahmutu.

Od początku wojny Rosja straciła 1 504 czołgi i 3 632 pojazdy opancerzone. Ukraińska armia zestrzeliła 216 rosyjskich samolotów, 183 helikoptery, 137 rakiet i 620 dronów. Zatopiła też 14 okrętów.

Rosjanie stracili 756 systemów artyleryjskich, 240 wieloprowadnicowych systemów rakietowych i 99 systemów obrony przeciwlotniczej. Ponadto ukraińskie wojsko zniszczyło 2 548 rosyjskich pojazdów wojskowych i cystern.

Wojna w Ukrainie. Zabił cywila i zgwałcił jego żonę. Rusza proces rosyjskiego żołnierza

***



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina