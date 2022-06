Bruksela zdecydowała. Ukraina i Mołdawia krajami kandydującymi do UE

Zobacz wideo Poparcie USA dla Ukrainy osłabło? Pytamy eksperta

"Ze szczerym zadowoleniem przyjmuję decyzję przywódców UE o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata. To wyjątkowy i historyczny moment w relacji między Ukrainą a UE" - napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

- Polska była głównym ambasadorem przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej - mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki przed szczytem na którym miała zapaść decyzja w tej sprawie. Przypomniał, że w kiedy w marcu na szczycie w Wersalu dyskutowano na ten temat, to niewiele krajów było przekonanych. - Od tego czasu podjęliśmy ogromne wysiłki dyplomatyczne - podkreślił premier.

Unijny szczyt zajmuje się również kwestiami związanymi bezpośrednio z rosyjską agresją na Ukrainę. - Oczekujemy, że Rada Europejska przedstawi dalsze decyzje, które składają się na unijną odpowiedź na tę wojnę - powiedział Konrad Szymański. Dodał, że w mocy pozostają przesłanki do utrzymania i rozwijania polityki sankcyjnej wobec Rosji oraz uniemożliwienie obchodzenia sankcji. Warszawa apeluje też, by Wspólnota wsparła polsko-ukraińską współpracę na rzecz zwiększenia możliwości eksportu żywności z terytorium naszego wschodniego sąsiada.

Przypomnijmy, że niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji - 28 lutego - prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o członkostwo w UE. Apelował również o uruchomienie specjalnej procedury, która w trybie natychmiastowym pozwoliłaby Ukrainie wstąpić do Wspólnoty. Ukraiński przywódca wielokrotnie podkreślał, że "żołnierze ukraińscy walczą o Ukrainę, całą Europę i demokrację".

Nadanie statusu kandydata oznacza, że Ukraina może rozpocząć negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej, co zawsze jest procesem trudnym, skomplikowanym i długim. W przypadku Polski trwał on sześć lat. Zainaugurowano go w roku 1998, Polska jako datę integracji wskazała ostatni dzień grudnia 2002 roku, ostatecznie jednak członkiem wspólnoty stała się 1 maja 2004 roku.

