Papież usłyszał od rabina: "Oto co Rosja robi Ukrainie". Dostał "pamiątkę" po Hitlerze

Faksymile dokumentu, którego oryginał znajduje się w Muzeum Tolerancji Centrum Szymona Wiesenthala w Los Angeles, został wręczony przez założyciela i dyrektora Centrum rabina Marvina Hiera oraz Dawn Arnall, przewodnicząca Kuratorium.

W przemówieniu skierowanym do papieża Franciszka rabin Hier wyliczył przerażające statystyki po obu stronach Atlantyku, które potwierdzają narastający antysemityzm, w tym brutalne zbrodnie nienawiści. Rabin Hier mówił następnie o patronie organizacji praw człowieka, ocalonym z Holokaustu, który stał się łowcą nazistów oraz o tym, jak zareagowałby na bieżące wydarzenia.

- W obliczu takiej fali nienawiści Szymon Wiesenthal zapytałby: Jak to możliwe, że światowi przywódcy, wiedząc, co się dzieje, nadal chcą zawrzeć umowę z Iranem w sprawie broni jądrowej, gdy jej przywódcy zaprzeczają, że kiedykolwiek istniały obozy w Auschwitz czy Treblince? Kto nadal głosi, że nigdy nie mordowano Żydów w komorach gazowych? Jak ONZ i świat mogą ufać reżimowi, który przez ostatnie 43 lata nigdy nie odszedł od tych osławionych kłamstw?

Podczas spotkania rabin odniósł się do wojny w Ukrainie. - Jeśli to nie jest wystarczająco przerażające, spójrzmy na to, co Rosja Putina robi z narodem ukraińskim. Jak kraj, który doznał gniewu Hitlera, może się odwrócić i przyjąć tę samą taktykę? Mordowanie niewinnych ludzi, bombardowanie szpitali, sierocińców i szkół - mówił.

- Wasza świątobliwość stajemy przed tobą dzisiaj, 80 lat po niesławnej konferencji w Wannsee, na której 15 nazistowskich urzędników, w tym ośmiu doktorów z jednych z najlepszych uniwersytetów, podjęło decyzję, zgadzając się z rozkazami Hitlera, aby wymordować wszystkich europejskich Żydów. Do maja 1945 roku oprócz sześciu milionów Żydów zginęły także miliony nie-Żydów, w tym Cyganie, Słowianie, homoseksualiści i inni wrogowie Rzeszy - powiedziała rabin.

- Dlatego przybyliśmy tu dzisiaj, aby przekazać Archiwum Watykańskiemu jeden z najważniejszych dokumentów w historii ludzkości; kopię oryginalnego listu, napisanego i podpisanego przez Hitlera 16 września 1919 roku, w którym otwarcie wskazuje na potrzebę ostatecznego usunięcia narodu żydowskiego z Europy - mówił rabin, przekazując papieżowi dokument.

Adolf Hitler w liście napisał: "Naszym ostatecznym celem […] musi być całkowite usunięcie Żydów. Jedno i drugie jest możliwe tylko pod rządem siły narodowej, nigdy pod rządem narodowej niemocy". - To, co zaczęło się jako opinia jednego człowieka, stało się polityką nazistowskich Niemiec, co doprowadziło do systematycznego mordowania jednej trzeciej światowego żydostwa. Ten dokument pokazuje siłę słów i jest ostrzeżeniem dla wszystkich, aby poważnie traktować groźby jakiegokolwiek demagoga - zauważył rabin.

Papież Franciszek potępia falę antysemityzmu

Papież potępił obecną falę antysemityzmu i ostrzegł, że zagrożenie populizmem nadal jest zagrożeniem. Głowa Kościoła katolickiego zauważyła, że list napisany i podpisany przez Hitlera ujawnił, że dyktator nie dbał o naród niemiecki, a jedynie promował niebezpieczną ideologię.

Papież Franciszek wezwał Centrum Szymona Wiesenthala, aby nadal służyło jako pomost między przeszłością a przyszłością. "Kontynuujcie przywoływanie historii, aby mogła służyć na przyszłość" - mówił.

Centrum Szymona Wiesenthala jest jedną z największych międzynarodowych żydowskich organizacji praw człowieka z ponad 400 tys. członków rodzin w Stanach Zjednoczonych. Jest organizacją pozarządową działającą przy agencjach międzynarodowych, w tym ONZ, UNESCO czy OBWE.