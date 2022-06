Kamil Sobala 18 czerwca przybył do Londynu, aby spotkać się z przyjaciółmi, jednak rozładował mu się telefon, co uniemożliwiło mu samodzielne dostanie się do nich. O pomoc poprosił dwóch mężczyzn, którzy znajdowali się w pobliżu baru przy ulicy Elizabeth Street.

Londyn. "Zaczęli mnie atakować, gdy powiedziałem, że jestem z Polski"

Kamil Sobala zobaczył dwóch mężczyzn w szarych garniturach i zapytał ich o najbliższą stacja metra oraz o miejsce, gdzie będzie mógł naładować telefon. - Zamiast powiedzieć "przepraszam, nie możemy ci pomóc", przeklinali mnie - wyjaśnił w rozmowie z dailymail.co.uk. Dodał, że mężczyźni zapytali go, skąd pochodzi. - Powiedziałem, że z Polski - relacjonuje Sobala.

Po chwili 31-latek został wielokrotnie uderzony pięścią w twarz. Zdarzenie nagrała kobieta siedząca w pubie, przy którym doszło do ataku. - Pewna pani opublikowała nagranie ze mną i wezwała karetkę - powiedział Sobola. Podkreślił, że ma nadzieje na złapanie agresorów dzięki nagraniu.

- Bolą mnie plecy, oko, policzek i twarz. To było rasistowskie. Zaczęli mnie atakować, dopiero gdy powiedziałem, że jestem z Polski. Bili mnie do takiego stopnia, że nic nie pamiętam - wyjaśnił 31-latek. I dodał, że po pobiciu boi się wyjść do sklepu i ma problemy ze snem, a cała sytuacja sprawiła, że jest wstrząśnięty.

Londy. Policja nie pojawiła się na miejscu zdarzenia

Kobieta, która widziała zdarzenie, zawiadomiła o nim policję, jednak ta nie zjawiła się na miejscu. "Funkcjonariusze nie uczestniczyli w tym incydencie" - przekazała policja cytowana przez metro.co.uk. Funkcjonariusze tłumaczą, że nie zareagowali, ponieważ "dzwoniąca stwierdziła, że poszkodowany opuścił miejsce zdarzenia i wezwano karetkę, dlatego zdarzenie nie zostało zaliczone do najwyższej kategorii". Londyńska policja zapewniła, że obecnie prowadzone jest śledztwo w tej sprawie, a świadkowie zdarzenia oraz poszkodowany zostali już przesłuchani.

W sprawie pobicia Polaka wypowiedział się rzecznik burmistrza Londynu. "Dla burmistrza jest oczywiste, że w naszym mieście nie ma miejsca na nienawiść i przemoc, a sprawców tego ataku należy znaleźć i postawić przed sądem" - cytuje słowa rzecznika bbc.com.

