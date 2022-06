Dmitrij Miedwiediew pisze, że w ciągu ostatnich 20 lat "na jego oczach" znacząco obniżył się poziom zachodnich polityków. Narzeka, że "w Europie nie ma już postaci na miarę Helmuta Kohla, Jacques'a Chiraca czy Margaret Thatcher" i podkreśla, że "silni politycy nigdy nie byli rusofobami". Propagandyści Kremla lubią używać argumentu o domniemanej rusofobii wszystkich zachodnich polityków, którzy potępiają rosyjską inwazję na Ukrainę.

Zdaniem Miedwiediewa, "ludzi, którzy uosabiali politykę, a niekiedy całe epoki, zastąpili ludzie, których umownie określa się mianem technokratów".

"Niektórzy z nich są specjalistami o wysokich kwalifikacjach, ale nikim więcej. I w tym cały problem! Osoby takie potrafią inteligentnie formułować pomysły i wydawać asystentom precyzyjne polecenia. Nie są jednak w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności. Będą się ukrywać, będą się ociągać, będą odwoływać się do instrukcji, do warunków rynkowych, a nawet do zmian klimatycznych, ale nie podejmą decyzji" - pisze Dmitrij Miedwiediew, zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji. Zarzuca też obecnym politykom Zachodu, że podejmują decyzje "z katastrofalnym opóźnieniem".

"Prawdziwy polityk nie boi się podejmować decyzji. Owszem, może się mylić, a nawet przegrać, ale będzie to jednak cenna nauczka. Każdy przywódca jest wyjątkowy, ale polityk to ktoś, kto potrafi podejmować niepopularne decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Ktoś, kto rozumie, że stosunki międzynarodowe to nie biuro prowincjonalnego dyrektora europejskiej szkoły, gdzie uczniom rozdaje się klapsy i sankcje" - kontynuuje obrażony na Zachód były prezydent Rosji.

Miedwiediew: Scholz to nie Merkel, a Kaczyński i Morawiecki to "patentowane rusofoby"

"Bez obrazy, ale jest jasnym dla każdego, że Mario Draghi to nie Silvio Berlusconi, a Olaf Scholz to nie Angela Merkel. To nowi ludzie i nowa, moim zdaniem daleka od najlepszej, epoka rządzenia" - ocenia Miedwiediew i przechodzi do oceny Wołodymyra Zełenskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.

"Czy obecny prezydent Ukrainy pokazałby się w zielonej podkoszulce na spotkaniu z prezydentem Chirakiem? Oczywiście, że nie. To absurd. Nie mówię nawet o politycznych wyrzutkach. O patentowanych rusofobach wypluwających z siebie potoki antyrosyjskiego paskudztwa, jak ci różni Kaczyńscy i Morawieccy, nieznanych, nieznaczących emerytach, którzy próbują przedstawić swoje żałosne recepty na porządek świata [...]" - dodaje.

"Problem z degeneracją polityki europejskiej polega przede wszystkim na tym, że stała się cieniutkim głosem wspierającym amerykańskich solistów. Charles de Gaulle mógłby sprzeciwić się każdemu prezydentowi USA. A dziś, który z Europejczyków zrobiłby to bez drżenia rąk? Nie myślą o przyszłości. Są ograniczeni do swoich celów wyborczych. Amerykańscy liderzy nowej fali również nie błyszczą świeżymi pomysłami i odpornością psychiczną. I tak będzie nadal" - toczy swój wywód Miedwiediew.

"Stwarza to problemy nie tylko dla świata zachodniego, ale także dla nas, Rosji. Kaliber polityków nieubłaganie się obniża. Jak trafnie zauważył kiedyś Władimir Putin, "po śmierci Mahatmy Gandhiego nie ma z kim rozmawiać" - podsumował.

