Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Rośnie bilans zmarłych. "Wyścig z czasem, by uratować ludzi"

Szef afgańskiej delegacji Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Necephor Mendi powiedział w telewizji Al-Dżazira, że akcja ratunkowo-poszukiwawcza jest utrudniona, a liczba ofiar może wzrosnąć.

- Tak, jest ciężko. Wczoraj nasz zespół dotarł do stolicy prowincji Paktika, ale nie mógł przystąpić do działań z powodów logistycznych - padało, więc nie mogliśmy ruszyć - wyjaśnił. Zapowiedział, że jego zespół będzie szukać sposobów na dostarczenie niezbędnej pomocy.

- To zajmie trochę czasu. To amatorski wyścig z czasem, by uratować ludzi. Robimy wszystko, by pomoc dotarła jak najszybciej - zapewnił. Necephor Mendi dodał, że trzęsienie ziemi tylko pogłębi kryzysy humanitarny i gospodarczy w Afganistanie. Dlatego zaapelował o międzynarodowe wsparcie - powiedział, że poszkodowani najpilniej potrzebują żywności i leków.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Pomoc zapowiedziały m.in. Japonia, USA czy ONZ

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło wschodni Afganistan. Największe zniszczenia i najwięcej ofiar śmiertelnych zgłoszono w prowincji Paktika. Szacuje się, że wstrząs zniszczył około dwóch tys. domów, a brak sprzętu i ratowników utrudnia akcję ratunkowo-poszukiwawczą.

Talibowie zaapelowali o międzynarodową pomoc. Zapowiedziały ją już Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone czy Unia Europejska i ONZ. USA są w kontakcie z organizacjami humanitarnymi, które działają w Afganistanie i są dotowane przez amerykański rząd.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie odczuło 119 milionów osób w Afganistanie - w tym stolicy Kabulu, Pakistanie - m.in. w stolicy Islamabadzie oraz Indiach. Było to trzecie najtragiczniejsze w skutkach trzęsienie ziemi w historii Afganistanu i jeden z najbardziej śmiertelnych wstrząsów w XXI wieku.