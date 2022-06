Fiński dowódca nie ma wątpliwości, że jego kraj będzie dla ewentualnego agresora "twardym orzechem do zgryzienia".

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy NATO wyciągnie wnioski z wojny w Ukrainie?

Finlandia od dziesięcioleci przygotowywała się do rosyjskiego ataku i będziemy stawiać bardzo zdecydowany opór w razie jakiegokolwiek ataku

- ocenił gen. Timo Kivinen, którego słowa cytuje "The Guardian". Dowódca dodał, że Finowie oprócz przygotowania militarnego są niezwykle zmotywowani. - To, co jest w głowie, jest najważniejsze. Widzimy to na przykładzie Ukraińców - ocenił. O wysokim poziomie motywacji świadczą wyniki ostatniego sondażu zleconego przez fińskie ministerstwo obrony. 82 proc. ankietowanych zadeklarowało, że byliby skłonni uczestniczyć w obronie narodowej w przypadku napaści na Finlandię.

Finlandia w pełnej gotowości

Do niedawna neutralna Finlandia ubiega się o przyjęcie do NATO. Wniosek złożyła razem ze Szwecją, a na decyzję obu państw północy wpływ miała inwazja Rosji na Ukrainę z 24 lutego i tocząca się tam wojna. Finlandia dzieli z Rosją granicę lądową o długości 1300 km.

Od zakończenia II wojny światowej Helsinki utrzymują wysoki poziom gotowości wojskowej. W latach 40. XX wieku Finlandia stoczyła z Rosją dwie wojny na swoim terytorium, w których zginęło sto tysięcy Finów. Helsinki straciły wówczas na rzecz Związku Radzieckiego jedną dziesiątą swojego terytorium.

"Wyłączna odpowiedzialność Finlandii"

Finlandia ma 280 tys. żołnierzy zawodowych i 870 tys. to wyszkolonych rezerwistów. Nie zniosła też poboru do wojska dla mężczyzn, jak zrobiło to wiele innych zachodnich państw po zakończeniu zimnej wojny. Eksperci oceniają, że Helsinki zbudowały jeden z najsilniejszych arsenałów artyleryjskich w Europie, zaopatrzony w pociski manewrujące o zasięgu do 370 km. Finowie zamówili cztery nowe okręty wojenne oraz 64 myśliwce F-35 od amerykańskiego giganta obronnego Lockheed Martin. Planują zamówić też ok. 2000 dronów i rozmieścić własny sprzęt przeciwlotniczy na dużych wysokościach. Na granicy z Rosją powstaje natomiast bariera.

Systematycznie rozwijaliśmy naszą obronę militarną właśnie dla tego rodzaju działań wojennych, które toczą się w Ukrainie, z masowym użyciem ognia, sił pancernych i powietrznych. Będziemy twardym orzechem do zgryzienia, jak Ukraina

- zapewnił gen. Timo Kivinen. Finlandia uczestniczyła w tegorocznych manewrach wojskowych Baltops, razem ze Szwecją i 12 innymi państwami członkowskimi NATO. - W przypadku ataku Rosjan obrona ojczyzny będzie wyłączną odpowiedzialnością Finlandii - dodał fiński dowódca.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>