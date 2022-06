Bułgarski rząd - który przejął władzę sześć miesięcy temu - upadł w środę w wyniku głosowania nad wotum nieufności stosunkiem głosów 123 do 116. Jest to efekt utraty przez koalicję rządzącą większości w efekcie sporów dotyczących wydatków budżetowych i tego, czy Bułgaria powinna odblokować akcesję Macedonii Północnej do UE - informuje Agencja Reutera.

Bułgaria. Problemy rządu od początku czerwca

Problemy bułgarskiego rządu zaczęły się 8 czerwca po ogłoszeniu przez showmana Sławiego Trifonowa wyjścia jego partii (Jest Taki Naród) z koalicji. W efekcie rząd Petkowa utracił większość w bułgarskim parlamencie. W zeszłym tygodniu głosami nowej większości parlamentarnej, do której dołączył były koalicjant premiera, odwołano przewodniczącego parlamentu Nikołę Minczewa, reprezentanta partii Kontynuujemy Zmiany, z której wywodzi się Petkow.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę premier Petkow zajął silnie proeuropejskie i pronatowskie stanowisko, co - jak pisze Reuters - jest nietypowe w kraju tradycyjnie przyjaznym wobec Moskwy. Według przewidywań analityków, na których powołuje się agencja, polityka nowego rządu może się okazać łagodniejsza wobec Rosji.

- To głosowanie jest tylko jednym małym krokiem w bardzo długiej drodze - powiedział Petkow po głosowaniu, cytowany przez Agencję Reutera. - Oni nie rozumieją, że nie jest to sposób na zdobycie narodu bułgarskiego - dodał.

Bułgaria. Rząd upadł. W kraju możliwe przedterminowe wybory

Zgodnie z konstytucją Bułgarii prezydent Rumen Radew powinien po raz kolejny powierzyć misję stworzenia nowego rządu ugrupowaniu Petkowa. Jeśli dotychczasowy premier nie zbierze większości do nowego gabinetu i jeśli dwie kolejne partie w parlamencie również nie zdołają tego dokonać, prezydent ma obowiązek rozwiązać parlament, utworzyć rząd tymczasowy i rozpisać przedterminowe wybory w ciągu dwóch miesięcy.

Ostatni raz Bułgarzy głosowali w wyborach parlamentarnych przed niecałym rokiem - w listopadzie 2021. Byłyby to jednocześnie aż czwarte wybory parlamentarne od kwietnia 2021 roku. Reuters dodaje, że w efekcie tych zawirować Bułgaria może stracić m.in. miliardy z unijnych funduszy naprawczych, przydzielanych na naprawę gospodarki kraju po pandemii COVID-19 i transformację.

