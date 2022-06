Jest to kolejny przykład zbrodni rosyjskiej armii wobec ludności cywilnej w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze sami przyznają, że otrzymali rozkazy, aby strzelać do wszystkich, również do cywilów - o czym stale informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.



Wojna w Ukrainie. Rosjanie strzelali do cywilów na plaży

Szef władz obwodu donieckiego przekazał, że w wyniku ataku na plaży nad jeziorem Złota Rybka, która znajduje się w granicach miasta, zginęła jedna osoba. "Sześcioro rannych dzieci jest wynikiem wczorajszego ostrzału Czasiw Jaru. Według wstępnych informacji Rosjanie używali pocisków kasetowych. W ostrzale zginęła 1 osoba, a 11 zostało rannych. Rosja odpowie na wszystko!" - napisał w mediach społecznościowych w środę 22 czerwca Pawło Kyryłenko.

Wojna w Ukrainie. Wciąż przybywa ofiar

W środę Pawło Kyryłenko przekazał, że "od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w wyniku ostrzału i bombardowania w obwodzie Donieckim zginęło 516 cywilów, 1352 kolejnych zostało rannych". "Obecnie liczba ofiar Rosjan w Mariupolu i Wołnowach jest nieznana" - napisał.

Kyryłenko przekazał również, że wciąż rośnie liczba ostrzeliwanych szkół w obwodzie donieckim. W poniedziałek 20 czerwca zniszczony został budynek kolejnej placówki edukacyjnej w Awdijewce. "Okupanci wystrzelili w nią pociski z ładunkiem magnezowym. To już trzecia szkoła zniszczona przez Rosjan w Awdijewce. W sumie zniszczyli około 200 szkół w obwodzie donieckim. Rosjanie przybyli tu niszczyć i zabijać" - przekazał.