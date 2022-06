Białoruś. Łukaszenka kazał ustawić drewniane czołgi przy granicy? "To kamuflaż operacyjny"

Alaksandr Łukaszenka od kilku tygodni stara się zademonstrować siłę militarną swojego kraju. W tym celu zorganizowano m.in. ćwiczenia wojskowe z rosyjskimi oddziałami. W ostatnim czasie prezydent Białorusi wysyła na granicę także sprzęt wojskowy. Jak się okazuje, nie zawsze są to jednostki odpowiednie do walki na froncie.

Rzecznik ukraińskiej armii: Białoruś ustawiła drewniane czołgi przy granicy z Ukrainą

- W celu przeprowadzenia działań kamuflażu operacyjnego i zademonstrowania swojej obecności przy granicy, jednostki Sił Zbrojnych Białorusi umieszczają na terenach graniczących z Ukrainą drewniane modele czołgów - powiedział na codziennej odprawie rzecznik armii Ukrainy Aleksandr Motuzjanik, cytowany przez portal ua.news.

Jak podkreślił przedstawiciel ukraińskiej armii, władze Białorusi cały czas pracują nad umocnieniem południowej granicy kraju. Wątpił jednak, czy drewniane czołgi mogą im w czymkolwiek pomóc, zwłaszcza że planowany kamuflaż został bardzo szybko rozpracowany. "Tylko się nie śmiejcie, Białoruś umieszcza drewniane czołgi na granicy z Ukrainą" - komentuje z kolei w Telegramie agencja Unian.

Aleksandr Motuzjanik: Nie ma ryzyka, by w najbliższym czasie Białoruś wypowie Ukrainie wojnę

- Niektóre jednostki Sił Zbrojnych Białorusi nadal wykonują zadania wzmocnienia granicy ukraińsko-białoruskiej w obwodach brzeskim i homelskim. Główne wysiłki skupiają się na prowadzeniu rozpoznania, wyposażeniu inżynieryjnym stanowisk i ochronie granicy państwowej. W służbie biorą udział poborowi - przekazał rzecznik cytowany przez Ukrinform.

Aleksandr Motuzjanik przyznał, że "obecnie nie ma ryzyka co do tego, by w najbliższym czasie Białoruś wypowie Ukrainie wojnę na pełną skalę". Nadal jednak z terenu tego kraju mogą być prowadzone rosyjskie ataki rakietowe.

