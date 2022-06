Blokada tranzytu do obwodu kaliningradzkiego. Niemcy odpowiadają na rosyjskie groźby pod adresem Litwy

Steffen Hebestreit, cytowany m.in. przez tagesschau.de, podkreślił, że ograniczenie ruchu towarów na teren obwodu kaliningradzkiego, jest spójne z unijną polityką. Podkreślił, że zgodnie z nałożonymi sankcjami zakazany jest transport niektórych towarów przez Litwę.

Obwód kaliningradzki. Litwa ogranicza tranzyt. Niemcy odpowiadają na groźby Rosji

Hebestreit dodał, że zakaz nie dotyczy osób i towarów nieobjętych sankcjami. - Wzywamy Rosję, aby nie podejmowała żadnych działań, które naruszą prawo międzynarodowe - powiedział rzecznik niemieckiego rządu. Jak dodał, Niemcy "odrzucają zapowiedziane przez Rosję środki odwetowe".

Komisja Europejska potwierdziła, że Litwa ograniczając, tranzyt kolejowy towarów z Rosji, stosuje unijne sankcje. Poinformował o tym rzecznik Komisji Eric Mamer na Twitterze. Chodzi o wstrzymanie przez Litwę tranzytu drogą kolejową materiałów budowlanych, cementu oraz stali i wyrobów żelaznych między rosyjskimi regionami a Obwodem Kaliningradzkim. W reakcji Moskwa zagroziła działaniami odwetowymi.

Komisja Europejska: Litwa stosuje unijne sankcje

- To nie jest blokada - podkreślił rzecznik Komisji odpierając zarzuty Rosji. Eric Mamer napisał, że dostawy podstawowych towarów, nieobjętych sankcjami, pozostają do Kaliningradu niezakłócone. Dodał, że teraz skończyły się okresy przejściowe i wiele sankcji obejmujących rosyjski eksport, na przykład produkty stalowe czy materiały budowlane, właśnie zaczęły obowiązywać.

To oznacza - jak wyjaśnił - że Litwa musi stosować dodatkowe kontrole w tranzycie drogowym i kolejowym przez terytorium Unii Europejskiej. Zaznaczył, że kontrole mają być proporcjonalne oraz skuteczne i będą prowadzone w oparciu o uważną analizę, by z jednej strony nie dopuścić do obchodzenia sankcji, a z drugiej umożliwić swobodny tranzyt. Rzecznik Komisji dodał, że Bruksela jest w kontakcie z władzami Litwy i będzie przekazywać dodatkowe wytyczne na bieżąco.

Sankcje, zgodnie z którymi Litwa ograniczyła tranzyt kolejowy, zostały przyjęte przez unijne kraje w połowie marca, ale zaczęły obowiązywać 18 czerwca. Był to czwarty pakiet restrykcji, który objął między innymi tranzyt kolejowy przez Litwę łączący rosyjskie regiony z Kaliningradem.

