CNN, powołując się na tajwański resort obrony, podaje, że wśród samolotów Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej były m.in. myśliwce, samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli, a także samoloty do wywiadu elektronicznego oraz samoloty-cysterny.

Była to trzecia co do wielkości chińska operacja w tym roku. Niespełna miesiąc wcześniej Pekin wysłał na podobną misję 30 samolotów bojowych. Z kolei 23 stycznia w strefie pojawiło się 39 maszyn. Tajwan nazywa te działania "wojną w szarej strefie", której celem jest m.in. testowanie reakcji wojskowej.

Chińskie samoloty wleciały w strefę identyfikacji powietrznej Tajwanu

Tajwański resort informuje, że w odpowiedzi wysłał własne samoloty do monitorowania sytuacji. Włączono systemy obrony przeciwrakietowej.

Rzecznik Departamentu Stanu USA w odpowiedzi na pytania Reutera stwierdził, że Pekin powinien "przestać stosować naciski wojskowe, dyplomatyczne i gospodarcze, a także zastraszanie wobec Tajwanu". Z kolei Joseph Wu, minister spraw zagranicznych Tajwanu, ocenił, że zakrojone na szeroką skalę chińskie manewry pokazują, iż zagrożenie ze strony Chin jest "poważniejsze niż kiedykolwiek". Według Wu, "nie ma szans, żeby Tajwan i oddał swoją suwerenność tyranowi".

W ostatnich tygodniach chińskie lotnictwo regularnie narusza przestrzeń powietrzną nad Tajwanem, który Chiny uznają za zbuntowaną prowincję. Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin na forum w Singapurze uznał te działania za "destabilizujące". Minister obrony Chin Weni Fenghe odpowiedział, że jego kraj nie ma wyboru i zapowiedział, że Państwo Środka będzie "za wszelką cenę i do samego końca" zwalczało próby uniezależnienia się Tajwanu. - Nie powinno się lekceważyć determinacji i zdolności chińskich sił zbrojnych do obrony integralności terytorialnej - dodał minister.

Jak wyjaśnia CNN, strefa identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) jest narzucana jednostronnie i nie jest tym samym, co przestrzeń powietrzna, która zgodnie z prawem międzynarodowym rozciąga się na 12 mil morskich (ok. 25 km) od linii brzegowej. Zgodnie z definicją amerykańskiej Federal Aviation Administration, ADIZ to wyodrębniony obszar nad lądem lub wodą, w którym dany kraj "wymaga natychmiastowej i pozytywnej identyfikacji, lokalizacji i kontroli ruchu lotniczego samolotów w interesie bezpieczeństwa narodowego".

