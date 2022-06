Wojna w Ukrainie. Mer Melitopola: Rosjanie chcą przejść do następnego etapu - kary śmierci

- Rozpoczęła się nowa fala porwań. Kilka dni temu jeden z miejscowych pasterzy został uprowadzony na centralnym placu miasta. Do dziś nie wiemy, gdzie jest - powiedział na antenie telewizji Ukraina 24 Iwan Fiodorow cytowany przez Ukrinform.

REKLAMA

Zobacz wideo 19 czerwca to ukraiński Dzień Ojca. Tak wracający z frontu żołnierze są witani przez własne dzieci

Wojna w Ukrainie. Mer Melitopola o planach Rosji: Proponują wprowadzenie kary śmierci

Iwan Fiodorow wyjaśnił, że Rosjanie próbują pokazać, że opór oraz nieposłuszeństwo względem Rosji nie jest dopuszczalne. Dodał, że Rosjanie "proponują wprowadzenie kary śmierci na tymczasowo okupowanych terytoriach".

Przekazał, że w ciągu czterech miesięcy Rosjanie porwali 500 osób, a mimo to opór ludności ukraińskiej stale rośnie. - Chcą więc przejść do następnego etapu - kary śmierci - stwierdził mer Melitopola i dalej podkreślił, że okupanci chcą, by egzekucje były publiczne.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl

Rosja zapowiada "praktyczne" środki odwetowe wobec Litwy

Wojna w Ukrainie. Rosjanie prowadzą ostrzał w Donbasie i atakują obiekty cywilne

Rosjanie od początku wojny atakują obiekty cywilne. Najintensywniejsze ostrzały prowadzone są obecnie na linii frontu - przede wszystkim w Siewierodoniecku i Lisiczańsku oraz innych miastach Donbasu. Rosyjskie pociski w ciągu ostatnich godzin zabiły i raniły cywilów także w obwodach charkowskim i mikołajowskim.

W środę w kierunki Mikołajowa Rosjanie wystrzelili siedem rakiet. Zniszczonych zostało kilka budynków, w tym szkoła. Zginął co najmniej jeden cywil. W obwodzie mikołajowskim w ciągu ostatniej doby - w wyniku rosyjskich ostrzałów dokonanych za pomocą pocisków kasetowych - zginęła jedna osoba. Rosjanie za pomocą tej niebezpiecznej broni ostrzelali także miasto Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Tam jeden cywil zginął a 11 zostało rannych. Rosyjskie rakiety spadły też na miasto Czuhujew w obwodzie charkowskim i zniszczyły budynek przedsiębiorstwa komunalnego. Zginęło co najmniej dwóch jego pracowników. To kolejny dzień ostrzałów tego miasta. We wtorek zginęło tam sześcioro cywilów.

Trwają ostrzały Charkowa. W ostatnich godzinach rosyjskie pociski spadały na kilka dzielnic tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta, raniąc co najmniej trzech cywilów.

Rosja straszy Litwę. Gen. Bieniek: Groźba może stać się bardzo realna

******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.