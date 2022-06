W Ruchu Pięciu Gwiazd trwa wewnętrzny spór ws. dostarczania Ukrainie broni. Obecny szef ugrupowania Giuseppe Conte sprzeciwia się wysyłaniu sprzętu wojskowego. On i jego frakcja twierdzą, że niesie to ryzyko przedłużenia wojny oraz cierpień ludności.

Szef MSZ Włoch Luigi Di Maio i także członek tej partii nie zgadza się z takim stawianiem sprawy i zarzuca tej części polityków Ruchu Pięciu Gwiazd "brak odpowiedzialności". Ocenił, że taka postawa osłabi pozycję Włoch w Unii Europejskiej i NATO, bo prezentowane przez Contego poglądy są sprzeczne z linią obu sojuszy.

Musieliśmy koniecznie wybrać, po której stronie stać w historii: razem z zaatakowaną Ukrainą czy z Rosją - agresorem

- powiedział Di Maio, ogłaszając decyzję o swoim wystąpieniu z partii. Di Maio ma teraz stworzyć nowy ruch, wspierający rząd premiera Draghiego.

Kryzys polityczny we Włoszech. "Dwuznaczność" w sprawie pomocy Ukrainie

Włoskie media spekulują, że oprócz szefa dyplomacji Ruch Pięciu Gwiazd może opuścić co najmniej 62 parlamentarzystów, w tym 11 senatorów. Jeśli do tego dojdzie, ugrupowanie przestanie być największą siłą polityczną w Rzymie. Stanie się nią prawicowa Liga, kierowana przez Matteo Salviniego.

Opuszczamy to, co jutro nie będzie już pierwszą siłą polityczną w parlamencie

- nie miał wątpliwości Di Maio, który odegrał kluczową rolę w powstaniu niegdyś antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, ale jako główny dyplomata Włoch przyjął bardziej proeuropejskie, proatlantyckie poglądy szefa rządu Mario Draghiego.

- W tych miesiącach główna siła polityczna w parlamencie miała obowiązek wspierać dyplomację rządu i unikać niejasności. Ale tak nie było - ocenił minister spraw zagranicznych. On i zdecydowana większość posłów Ruchu Pięciu Gwiazd poparła szefa rządu ws. dostaw broni do Ukrainy - zrobili to w marcu i ponownie we wtorek w Senacie.

Jak podaje Reuters, podział w Ruchu 5 Gwiazd "grozi nową niestabilnością w wielopartyjnej koalicji Draghiego". Choć, jak zaznacza agencja, nawet jeśli ta partia wycofa się z rządu, nie będzie to oznaczać pozbawienia premiera większości. Rozpad rządu mogłaby za to spowodować sytuacja, w której inne ugrupowania również postanowiłyby odejść z gabinetu.

