Papież Franciszek dementuje plotki o rezygnacji. "Aby być papieżem trzeba mieć głowę, a nie nogi"

W mediach od początku maja pojawiają się spekulacje dotyczące wcześniejszego zakończenia pontyfikatu przez papieża Franciszka. Jako przyczynę wskazuje się pogarszający się stan zdrowia duchownego. Od jakiegoś czasu porusza się on na wózku inwalidzkim (w związku z powikłaniami po operacji prawego kolana), a przewodniczenie uroczystościom religijnym powierza swoim pracownikom. Sam ogranicza się jedynie do wygłaszania homilii.

Papież Franciszek zrezygnuje? "Nie przechodzi mi to przez myśl"

Do doniesień o możliwej abdykacji odniósł się sam Franciszek podczas spotkania z brazylijskimi biskupami, którzy gościli u niego w ramach wizyty ad limina apostolorum. Miał zapewnić, że rezygnacja "nie przychodzi mu na myśl".

- Papież powiedział nam, że ma przed sobą wiele wyzwań, ale to, co ukazuje się w prasie, nie przeszło mu przez myśl. Powiedział nam, że chce żyć swoją misją tak długo, jak Bóg na to pozwoli - powiedział biskup diecezji Porto Velho abp Roque Paloschi w rozmowie z Radiem Watykańskim, cytowany przez eKai.pl.

Papież Franciszek zakończy wcześniej swój pontyfikat? "Dogodna okazja"

- Aby być papieżem i przewodzić Kościołowi trzeba mieć głowę, a nie nogi. Za medialnymi pogłoskami o rezygnacji papieża Franciszka może zatem kryć się pragnienie tych, którzy go nie lubią - stwierdził z kolei prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Święckich, Rodziny i Życia kard. Kevin Farrell cytuje rmf24.pl.

Spekulacje o rezygnacji Franciszka nie ustają od maja

W związku z kłopotami Franciszka ze zdrowiem niedawno przełożono planowaną na początek lipca pielgrzymkę do Demokratycznej Republiki Konga i Południowego Sudanu. Odwołano też mszę świętą i tradycyjną procesję Bożego Ciała z jego udziałem.

Papież Franciszek znów wspomniał o Ukrainie. Kazał wiernym się zastanowić

Papież już wcześniej dementował pogłoski o swojej rezygnacji. Jak mówił, tego typu doniesienia pojawiają się zawsze, gdy papież jest chory. W ostatnich dniach medialne spekulacje narastały. O możliwej rezygnacji pisali watykaniści, według których niektóre z jego ostatnich decyzji mogłyby być przygotowaniem do rezygnacji - chodzi m.in. o wspomniane odwołanie pielgrzymki do krajów afrykańskich czy niedawne nominacje kardynalskie. O rychłej abdykacji świadczyć miała też ukończona reforma Kurii Rzymskiej czy zwołanie spotkania wszystkich kardynałów w Rzymie, które odbędzie się pod koniec sierpnia (pierwsze takie spotkanie od kilku lat).

