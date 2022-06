Ukraina coraz bliżej członkostwa w UE. Nowy projekt wniosków na szczyt w Brukseli

Jeszcze we wtorek rano fragment dotyczący wniosków obu krajów o członkostwo we Wspólnocie był pusty. Tego samego dnia wieczorem wpisano do niego decyzję unijnych przywódców.

W projekcie wniosków na szczyt napisano, że unijni przywódcy uznają europejską perspektywę Ukrainy, Mołdawii i Gruzji i że przyszłość tych krajów oraz ich obywateli leży w Unii Europejskiej, przy czym w przypadku Gruzji status dopiero zostanie przyznany po spełnieniu wymogów postawionych przez Komisję. W dokumencie mowa o tym, że postępy każdego kraju na drodze do Unii będą zależały od jego postępów w spełnianiu kryteriów kopenhaskich, w tym także od zdolności Unii do przyjmowania nowych członków.

Przywódcy 27 krajów mają również zlecić Komisji Europejskiej przygotowanie raportu na temat wypełnienia warunków określonych w jej opinii dotyczącej wniosków tych krajów o członkostwo we Wspólnocie. Po wypełnieniu tych warunków Rada Europejska zdecyduje o dalszych krokach.

Ukraina z pozytywną opinią KE ws. nadania statusu kandydata do Unii Europejskiej

W ubiegłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej potwierdziła, że Ukraina uzyskała pozytywną opinię w sprawie nadania statusu kraju kandydującego do Unii. Ursula von der Leyen poinformowała, że komisarze zwrócili się też do państw członkowskich, aby Ukraina otrzymała perspektywę europejską. Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Ukraina zademonstrowała aspiracje i determinację, aby stać się krajem Wspólnoty, podziela standardy unijne i od kilku lat zbliża się do Unii.

W piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie nadania Mołdawii statusu kraju kandydującego do Unii. W przypadku Gruzji ten status został nadany pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnych reform.

Szef RE i ministrowie ds. europejskich popierają nadanie statusu kandydata dla Ukrainy

We wtorek Szef Rady Europejskiej opowiedział się za przyznaniem Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Charles Michel oczekuje, że taka będzie również decyzja przywódców państw członkowskich, którzy przylatują na szczyt do Brukseli. Przewodniczący Rady napisał o tym w liście do liderów.

Charles Michel podkreślił, że nadszedł czas na uznanie europejskiej perspektywy Ukrainy. I wprawdzie - jak mówił - do wejścia do Unii potrzebne będzie spełnienie wielu warunków, szczególnie tych dotyczących praworządności czy walki z korupcją. Z pewnością przyszłość Ukrainy leży w Unii. Obywatele Ukrainy wybrali wolność, demokrację i europejską przyszłość i teraz o to walczą - powiedział.

Po szefach dyplomacji unijnych krajów także ministrowie do spraw europejskich poparli przyznanie Ukrainy statusu kandydata. Poinformował o tym, po wtorkowej naradzie ministerialnej w Luksemburgu, wiceszef Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz. - To historyczny tydzień dla Unii Europejskiej i spodziewana kluczowa decyzja - mówił wiceszef Komisji.