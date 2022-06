Rosyjscy marynarze ocalali z zatopionej "Moskwy" mają zostać ponownie wysłani na front. Protest rodzin

Niezależna rosyjska "Nowaya Gazeta Europa" opublikowała tekst, w którym podaje, że marynarze ocalali z zatopionego w kwietniu krążownika "Moskwa" zostali ponownie skierowani w strefę wojny. Według informacji gazety, rodzice poborowych wystosowali w tej sprawie list do prokuratury.

Wojna w Ukrainie. Marynarze z krążownika "Moskwa" ponownie wysłani na front?

Jak czytamy, rodziny marynarzy zwróciły się do prokuratury wojskowej w Sewastopolu, do Komitetu Matek Żołnierzy oraz do Rzecznika Praw Człowieka. Wojskowi mieli nie zostać jeszcze przerzuceni na ląd - według ich krewnych są przetrzymywani na statku patrolowym, który do służby został oddany ponad 40 lat temu, wymaga remontu i nie nadaje się do użytku.

Według gazety na okręcie, który ma wziąć udział w "operacji specjalnej", znajduje się 49 poborowych z krążownika "Moskwa", z których wielu nie chce brać ponownie udziału w działaniach wojennych. Zdaniem ich rodziców, marynarze już poprzednim razem byli nielegalnie zaangażowani w akcję, podczas której, w związku z katastrofą, doznali urazu psychicznego.

"Uważamy, że niedopuszczalne jest ponowne angażowanie w operacje bojowe osób, które przeżyły psychologicznie traumatyczną sytuację" - piszą krewni wojskowych, których cytuje gazeta.



Krążownik "Moskwa". "Rosjanie opróżnili wrak, zabrali ciała i dokumenty"

Krążownik "Moskwa" zatopiony

W nocy z 13 na 14 kwietnia br. krążownik rakietowy "Moskwa" został trafiony pociskami Neptun wystrzelonymi przez ukraińską armię. Był to flagowy okręt Floty Czarnomorskiej i chluba rosyjskiej marynarki wojennej. Według portalu Meduza w zdarzeniu zginęło 37 marynarzy, a około 100 zostało rannych. W rozmowie z Radiem Swoboda matka jednego z ocalałych marynarzy przekazała, że od początku wojny okręt wykonywał wiele misji bojowych.

Według Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy Rosja ucisza krewnych zmarłych marynarzy, próbując ich przekonać, by ci nie rozmawiali z nikim o synach, których stracili na zatopionym krążowniku. W przeciwnym razie mogą nie zostać im wypłacone odszkodowania, a nawet grozi im postępowanie karne.

Krążownik "Moskwa" zatopiła... korupcja? "To była tykająca bomba"

