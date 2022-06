Słowacja wstrzymuje dostawę czołgów T-72 do Ukrainy. Chce więcej Leopardów od Niemiec

Z powodu przeciągającej się od dwóch miesięcy realizacji umowy między Słowacją a Niemcami między obydwoma krajami wzmaga się napięcie. Do Bratysławy miały trafić w szybkim czasie niemieckie Leopardy 2A4, w zamian za przekazanie przez nią Ukrainie 30 czołgów T-72. Słowacki rząd rozważa jednak zerwanie umowy, ponieważ sprzęt wojskowy z Niemiec nadal nie trafił do Słowacji - informuje słowacki portal spravy.pravda.sk. Słowacja miała już wstrzymać przekazanie swoich czołgów Ukrainie.



Słowacja chce więcej niemieckich czołgów

Do tej pory Niemcy zaoferowały Słowakom jedynie 15 czołgów, ale to wciąż za mało. Słowackie Ministerstwo Obrony odrzuciło tę propozycję. Rzeczniczka słowackiego resortu obrony Martina Koval przekazała, że oferowana liczba czołgów jest niewystarczająca.

"Nie możemy zaakceptować formy uzgodnionej przez Czechy czy inne kraje, że za dwie sztuki eksportowanego sprzętu otrzymają jedną sztukę jako alternatywę z Niemiec lub innego kraju. Słowacja posiada obecnie 30 czołgów T-72, więc 15 Leopardów nas nie satysfakcjonuje, potrzebujemy co najmniej 30 na batalion czołgów" - cytuje słowa polityczki słowacki portal ta3.com.

Resort podkreślił jednocześnie, że prowadzi rozmowy z sojusznikami z NATO na temat innych sposobów wspierania Ukrainy. Słowacja rozważa przekazanie swoich myśliwców MiG-29, kiedy jej przestrzeni powietrznej będą już strzec Polska i Czechy. Dotąd rząd w Bratysławie przekazał Ukrainie uzbrojenie o łącznej wartości około 150 milionów euro, w tym przeciwlotniczy system rakietowy S-300.

Ukraina wciąż traci sprzęt podczas wojny

Najbardziej traci i tak Ukraina, która wciąż ponosi ogromne straty w arsenale. Według ekspertów wojna w Ukrainie może trwać jeszcze wiele miesięcy - zatem wszelka broń wciąż jest bardzo potrzebna, aby odeprzeć atak wroga. Do tej pory Polska wysłała do Ukrainy 250 czołgów T-72, haubice samobieżne 2S1 Goździk oraz wyrzutnie rakietowe Grad i rakiety powietrze-powietrze do samolotów MiG-29 i Su-27.

Na front trafiły też już niemieckie Panzerhaubitze 2000 wraz z przeszkolonymi z ich obsługi ukraińskimi załogami. Poinformował o tym ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. "To szósty typ haubic kalibru 155 mm, który wzmacnia naszą obronę" - dodał. Tymczasem niemiecki rząd opublikował pełną listę dostaw broni i wyposażenia militarnego, które trafiło do Ukrainy. Więcej na ten temat w poniższym tekście.