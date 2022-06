"Skoncentrowane uderzenie". Ukraińcy przeprowadzili kontratak na Wyspie Węży. "Operacja trwa"

Zobacz wideo 19 czerwca to ukraiński Dzień Ojca. Tak wracający z frontu żołnierze są witani przez własne dzieci

Szef obwodu charkowskiego poinformował, że we wtorek po południu Rosjanie dokonali zmasowanego ostrzału dzielnic mieszkalnych Charkowa. Zginęło pięcioro mieszkańców, a 11 zostało rannych. W całym regionie życie straciło 15 osób - w tym ośmioletnia dziewczynka. Obrażeń doznało 16 osób. "To jest terroryzm. To są zbrodnie przeciwko ludzkości, które trzeba ukarać!" - podkreślił Ołeh Syniehubow.

Dowództwo Operacyjne "Południe" Sił Zbrojnych Ukrainy przekazało z kolei, że sytuacja w obwodzie chersońskim jest bardzo trudna. "Trwa ostrzał, okupanci używają różnych rodzajów broni, w tym zakazanych przez międzynarodowe konwencje. Sytuacja w regionie jest niezwykle trudna" - podał sztab, dodając, że w części miejscowości nie ma prądu i wody. Dowództwo poinformowało również o ukraińskim kontrataku na rosyjskie pozycje na Wyspie Węży. Jak zaznaczyło, nastąpiło "skoncentrowane uderzenie" przy użyciu "różnych sił i środków". "Operacja wojskowa trwa i wymaga ciszy informacyjnej aż do jej zakończenia" - dodano w komunikacie.

Intensywne walki w obwodzie ługańskim

Gubernator rejonu ługańskiego poinformował we wtorek, że siły rosyjskie zajęły Toszkiwkę. Serhij Hajdaj podkreślił, że Rosjanie skierowali tam ogromną liczbę sprzętu i żołnierzy. Jak dodał, trwa silny ostrzał Lisiczańska, ale miasto na razie pozostaje w rękach Ukraińców. "Próbują okrążyć trasę Lisiczańsk - Bachmut, bez powodzenia" - zaznaczył.

Rzecznik ukraińskiego resortu obrony Ołeksandr Motuzianyk podkreślił, że najgorętszym obszarem działań wojennych jest właśnie obwód ługański. Jak dodał, obecnie wróg skoncentrował tam maksymalną liczbę żołnierzy i sprzętu wojskowego, a na niektórych odcinkach przewaga Rosjan w artylerii jest wielokrotna. Mimo to w okolicach Siewierodoniecka rosyjskie wojska doznają strat. W samym Siewierodoniecku trwają walki uliczne.

W ocenie ukraińskiego ministerstwa obrony ataki Rosjan w obwodzie charkowskim i na południowym odcinku frontu mają na celu utrzymanie tam części ukraińskich oddziałów. Taka jest też intencja działań Rosji na terytorium Białorusi, gdzie stacjonują siły rosyjskie. Obecnie, jak mówił rzecznik ukraińskiego resortu obrony, nie widzimy tam dużego zgrupowania wojsk, które pozwoliłoby na atak. Ale, jak dodał, działania Rosji i Białorusi zmuszają Ukraińców do utrzymywania przy granicy swoich sił.

