Tłumy wokół Stonehenge świętowały przesilenie letnie. To jedyny taki wschód słońca

We wtorek 21 czerwca o godz. 5.13 czasu wschodniego (9.13 czasu uniwersalnego) Słońce znajdowało się dokładnie nad Zwrotnikiem Raka na półkuli północnej, co oznaczało przesilenie letnie. Teraz dni będą dłuższe, aż do przesilenia zimowego. W związku z tym wydarzeniem, w pobliżu Stonehenge wiele osób oglądało niecodzienny wschód słońca.



Zobacz wideo Zabytkowy przedmiot z epoki brązu, datowany na około 1300 lat p.n.e., odzyskany przez andrychowskich śledczych

Przesilenie letnie w Stonehenge. Wydarzenie odbyło się po dwuletniej przerwie

Pierwszy raz od wybuchu pandemii, zwiedzający mogli wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. We wcześniejszych latach zdarzenie było transmitowane w mediach społecznościowych. W zjawisku przesilenia letniego biorą udział druidzi (kapłani celtyccy), poganie oraz wszystkie chętne osoby z całego świata.

Tego wieczoru wstęp na Stonehenge jest bezpłatny, więc wielu turystów korzysta z okazji, aby odwiedzić historyczne miejsce. Jest ono uważane za najstarszą świątynię kultu solarnego, a ustawienie wszystkich kamieni ma związek z ruchem słońca. Uważa się również, że kręgi mogą służyć jako obserwatorium astronomiczne. Dziennik "The Independent" opublikował w mediach społecznościowych relację z obchodów.

Stonehenge skarb Wielkiej Brytanii

Stonehenge znajduje się w angielskim hrabstwie Wiltshire. Z racji swojej nietypowej konstrukcji idealnie nadaje się, aby świętować przesilenie letnie. Podczas wschodu słońca, raz w roku, kamień piętowy (Heelstone) rzuca cień na ołtarz, który znajduje się wewnątrz okręgu. Od 1986 roku Stonehenge jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest zaliczany do jednego z najważniejszych pomników historii. Jego właścicielem jest Wielka Brytania.

