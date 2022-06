Zełenski o rozmowie z Orbanem: "Owocna". Zaprosił premiera Węgier do Ukrainy

"Odbyłem owocną rozmowę z premierem Węgier Viktorem Orbanem" - zakomunikował na Twitterze prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował za poparcie dla suwerenności Ukrainy i udzielenie schronienia Ukraińcom uciekającym przed wojną. Wśród tematów rozmów pojawiły się również warunki współpracy w sektorze energetyki. Wołodymyr Zełenski dodał, że zaprosił premiera Węgier do odwiedzenia Ukrainy. Viktor Orban od początku wojny w Ukrainie rozpoczętej napaścią Rosji 24 lutego nie odbył podróży do tego kraju.

REKLAMA

Węgry za wstąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej

Bertalan Havasi (rzecznik premiera Węgier) przekazał, że Viktor Orban popiera rekomendację Komisji Europejskiej dotyczącą przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE. Orban poinformował o tym również podczas wideokonferencji poprzedzającej szczyt Unii Europejskiej, który odbędzie się w dniach 23 i 24 czerwca.

Szef węgierskiego rządu zgodził się z propozycją przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do sojuszu. Jednocześnie powiedział, że taki sam status powinny otrzymać Gruzja oraz Bośnia i Hercegowina.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

W ostatnim czasie stosunki pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim a Viktorem Orbanem były napięte z powodu wielu zastrzeżeń Węgier zgłaszanych w sprawie nakładania nowych sankcji na Rosję. Węgry wielokrotnie blokowały restrykcje, żądając kolejnych ustępstw. Ostatecznie członkom UE udało się dojść do porozumienia i w życie wprowadzono już sześć pakietów sankcji przeciwko krajowi, który napadł na Ukrainę.

Ukraina o krok od wstąpienia do Unii Europejskiej. KE wydała pozytywną opinię

W piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie nadania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Taki status to pierwszy krok na drodze do członkostwa we Wspólnocie. Ale w tej sprawie ostateczna decyzja należy do krajów członkowskich.

Komisja zarekomendowała także status kraju kandydującego dla Mołdawii. Natomiast w przypadku Gruzji uznała, że na razie na to za wcześnie, bo najpierw konieczne są niezbędne reformy.

Zobacz wideo "Z nami Unia Europejska będzie dużo silniejsza, bez was Ukraina będzie osamotniona". Zełenski nagrodzony brawami w Parlamencie Europejskim

Co do Ukrainy unijni komisarze nie mieli wątpliwości. - Jest to historyczna chwila i moment przełomu politycznego. Wiemy, że Ukraińcy są gotowi umierać za europejską perspektywę i chcemy, by wraz z nami spełnili swoje europejskie marzenia - mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że Ukraina zademonstrowała swoje aspiracje i determinację, by spełnić europejskie standardy i przestrzegać wartości.

- Ukraina jeszcze przed wojną wyruszyła w drogę do Unii Europejskiej. Już od ośmiu lat stopniowo zbliża się do naszej Wspólnoty. Od 2016 roku mamy umowę stowarzyszeniową, a dzięki niej Ukraina wdrożyła już mniej więcej 70 proc. dorobku prawnego Unii, czyli zasad, standardów i norm - stwierdziła przewodnicząca KE.

Pozytywna opinia Komisji zapadła w rekordowo szybkim tempie - zaledwie trzy miesiące od złożenia przez Ukrainę wniosku o członkostwo w Unii. Zwykle przygotowanie takiej opinii zajmowało Komisji około półtora roku.