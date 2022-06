Jak podaje Euromaidan Press, około 200 rosyjskich żołnierzy, którzy stacjonowali w obwodzie charkowskim, zdezerterowało. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy media informują o ucieczce Rosjan z linii frontu. Z dokumentów, do których dotarł "Wall Street Journal" wynika, że już setki żołnierzy uciekły lub odmówiły wykonywania rozkazów, by nie walczyć w wojnie w Ukrainie. Dziennik zaznacza jednak, że w rzeczywistości dezercji lub ich prób zapewne było znacznie więcej.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy istnieje ryzyko użycia broni atomowej przez Rosjan? Siemoniak: Ryzyko jest bardzo małe

Wojna w Ukrainie. Rosjanie uciekają, by nie walczyć na froncie

Z informacji, do których dotarł Euromaidan Press wynika, że do jednej z miejscowości w Ukrainie dotarła duża grupa rosyjskiego wojska, która brała udział w walkach pod Izium. Żołnierze byli w większości ranni i głodni. Nie wrócili także z taką ilością sprzętu, z jaką wyjechali na front. Rosjanie osiedlili się we wsi, jednak wkrótce dowódcy zaczęli zauważać, że brakuje części wojskowych.

Jak się okazało, zdezerterować mogło nawet 200 żołnierzy, którzy prawdopodobnie ukrywają się w lasach. Dowódcy już ich szukają, jednak zaczęli jednocześnie ściągać kolejne kolumny wojska, które mogą zostać wysłane na front, w miejsce tych, którzy zniknęli.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Łukaszenka i Putin spotkają się przy polskiej granicy

Eksperci, z którymi rozmawiali dziennikarze Euromaidan Press, zauważają, że rosyjskie władze będą miały dylemat, czy ukarać uciekinierów, czy zrezygnować z tego, by sprawa nie trafiła do mediów. To z kolei mogłoby ograniczyć liczbę chętnych, którzy wstępują do rosyjskiego wojska.

Przesmyk suwalski. Mieszkańcy pytają o schrony, były oficer GROM uspokaja

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.