Kambodża. Rybacy złowili największą na świecie rybę słodkowodną. Długa na 4 metry, waży 300 kg

W Kambodży rybacy złowili największą zanotowaną do rej pory rybę słodkowodną. Płaszczka ważyła niemal 300 kilogramów, a jej rozpiętość sięgała prawie czterech metrów. Po zbadaniu wróciła do swojego naturalnego środowiska. Poprzedni rekord należał do suma.

