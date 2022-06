Do zdarzenia doszło w poniedziałek na nowojorskim Manhattanie (USA) ok. godz. 13 czasu miejscowego. Taksówka skręcająca w lewo z 29. ulicy na Broadway, uderzyła w rowerzystę. Następnie kierowca auta wjechał na chodnik i potrącił stojących na nim przechodniów. Dwie kobiety zostały przygwożdżone do ściany.

Nowy Jork. Taksówka wjechała w ludzi. Przechodnie ją podnieśli, by wydobyć dwie kobiety

Jak opisuje CNN, w związku z wypadkiem do szpitala trafiło sześć osób, w tym kierowca. Trzy osoby są w stanie krytycznym, lekarze walczą o ich życie. Pozostałe trzy doznały mniejszych obrażeń, ale i tak trafiły do szpitala na obserwację.

Zgodnie z relacją zastępcy szefa nowojorskiej policji Johna Chella taksówka po zderzeniu z rowerzystą miała przyspieszyć i uderzyć w dwie kobiety, przygniatając je do budynku. Przy aucie szybko pojawiło się ok. 15-20 osób, które usiłowały same podnieść samochód i wydostać potrącone kobiety. Udało im się to jeszcze przed przyjazdem ratowników. Mobilizację zebranych funkcjonariusz określił jako "niezwykłą scenę".

Nowy Jork. Nieszczęśliwy wypadek na Manhattanie. Kierowca był w szoku - zemdlał

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że poniedziałkowy wypadek z udziałem taksówki to wynik nieszczęśliwego wypadku, policjanci nadal będą jednak badać wszystkie okoliczności zdarzenia. Nie podano informacji o tym, czy kierowca był trzeźwy.

Z relacji jednego świadków, którą przytacza "New York Post" wynika, że kierowca taksówki był w kompletnym szoku. Miał siedzieć bez ruchu z rękami na kierownicy. Wysiadł dopiero po kilku minutach, gdy jeden z zebranych uderzył w okno i kazał mu wyjść, ponieważ ludzi chcieli podnieść samochód. Kiedy wysiadł, zrobił kilka kroków i zemdlał.

