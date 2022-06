Gruzja. Tłumy na ulicach Tbilisi. Ważą się losy kandydatury kraju do UE. "Liczymy na wsparcie Polski"

Demonstranci wyszli na ulice Tbilisi pod hasłem "Do domu, do Europy". Zgromadzeni na prospekcie Rustawelego Gruzini apelowali do Komisji Europejskiej, aby zmieniła zdanie i rekomendowała przyznanie Gruzji statusu kandydata - tak, jak zrobiono to w przypadku Ukrainy i Mołdawii.

"Wierzyliśmy w Europę bardziej, niż ktokolwiek inny" - napisali demonstranci w specjalnym oświadczeniu. "Teraz, gdy najważniejszy krok na naszej europejskiej drodze jest tak blisko, mamy nadzieję, że i wy w nas wierzycie" - podkreślili.

Część uczestników ulicznej akcji obarczyła odpowiedzialnością za wstrzemięźliwość Komisji Europejskiej gruzińskie władze, które w ostatnich latach są krytykowane za naruszanie praw obywatelskich, w tym: wolności mediów, transparentności procesów wyborczych i poszanowania praw opozycji.

Prezydentka Gruzji: Liczymy na wsparcie drogi do Europy

Komisja Europejska wydała w ubiegłym tygodniu pozytywną opinię w sprawie nadania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Taki status to pierwszy krok na drodze do członkostwa we Wspólnocie. W tej sprawie ostateczna decyzja należy do krajów członkowskich. Europejscy przywódcy mają o tym rozmawiać na szczycie w Brukseli, który rozpocznie się w czwartek.

Komisja zarekomendowała także status kraju kandydującego dla Mołdawii. Natomiast w przypadku Gruzji uznała, że na razie na to za wcześnie, bo najpierw konieczne są niezbędne reformy.

Prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili zwróciła się w poniedziałek do europejskich przywódców z apelem o poparcie dla dołączenia kraju do wspólnoty. Pierwszy z apeli, który opublikowała na Twitterze, skierowała do prezydenta Polski, Andrzeja Dudy.

- Gruzję i Polskę łączy tragiczna wspólna przeszłość, przeszłość okupacji, wyrwania się z europejskiej rodziny. W tej chwili liczymy, jak zawsze, na wsparcie, solidarność, braterstwo Polski, które wesprą naszą drogę do Europy - mówiła.

