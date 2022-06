Mariupol. Rosjanie mają wykopywać zwłoki z grobów. "Traktowanie zmarłych jak śmieci stało się normą"

Petro Andriuszczenko, mer Mariupola, opublikował na Telegramie nagranie, na którym widać, jak grupa ludzi (według urzędnika są to Rosjanie) wykopuje ciała z grobów wykopanych przy ulicach miasta. Zwłoki następnie są ładowane na traktory i przewożone do kostnicy zorganizowanej w centrum handlowym "Metro". Tam mają trafiać do masowych grobów, które znajdują się za miastem. "Traktowanie zmarłych jak śmieci stało się normą" - stwierdził mer Mariupola.

Wojna w Ukrainie. Dramatyczna sytuacja w Mariupolu. Brak wody pitnej i żywności

Andiuszczenko na Telegramie przekazał również dane na temat sytuacji w Mariupolu. Według mera miasta Rosjanie zapowiedzieli dostawy wody pitnej raz w tygodniu, ale dostawy są zbyt małe, by wystarczyło jej dla każdego.

Ze względu na dramatyczną sytuację w mieście kolejnym problemem jest dostęp do racji żywnościowych. Petro Andriuszczenko informuje, że w kolejkach po chleb trzeba czekać od trzech do czterech godzin. "Ceny natychmiast poszybowały w górę, ponieważ mieszkańcy Mariupola dostają pieniądze. Okupanci na każdym kroku wykorzystują tę sytuację" - zauważył.

Mariupol. Od początku wojny zginęło 22 tysięcy cywili. Masowe groby ofiar wojny

Jak poinformowała agencja Ukrinform od początku inwazji Rosji na Ukrainę w Mariupolu zginęło 22 tys. cywili. Według informacji podawanych przez lokalne władze z obwodu donieckiego deportowano do Rosji ponad 50 tys. osób. Dziś w okupowanym mieście przebywa ponad 100 tys. obywateli Ukrainy. Mariupol jest wciąż na skraju katastrofy ekologicznej i wybuchu chorób zakaźnych.

W zeszłym tygodniu francuska dziennikarka Alexandra Dalsbaek opublikowała na Twitterze film, który pokazuje wielkość nowego cmentarza w Mariupolu w Ukrainie. "Widzieliśmy tam tysiące niedawnych grobów, oznaczonych cyframi. Po tej stronie cmentarza numery przekroczyły liczbę 3 tys." - przekazała Dalsbaek.

Reporterka znalazła w mieście również trzy inne masowe groby, w których znajdują się szczątki mieszkańców Mariupola. Są to setki osób, których tożsamość jest nieznana.