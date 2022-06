Oficjalny kanał Ministerstwa Cyfrowej Transformacji Ukrainy poinformował w poniedziałek (20 czerwca) za pośrednictwem Telegrama, że przemówienie Władimira Putina zostało zhakowane. W ubiegłym tygodniu (13-19 czerwca) grupa ochotników hakerów z całego świata zaatakowała ponad 400 rosyjskich zasobów internetowych - czytamy.

Rosja. Seria ataków na rosyjskie portale. "Armia IT zaatakowała ponad 400 zasobów"

"Ponieważ wróg nadal prowadzi ostrzał na terytorium Ukrainy, ponad 250 tys. ochotników hakerów z całego świata atakuje wroga każdego dnia. Od 13 do 19 czerwca armia IT zaatakowała ponad 400 rosyjskich zasobów internetowych" - podaje ukraińskie ministerstwo. Celami ataków stały się między innymi baza akredytacyjna forum gospodarczego w Petersburgu, w wyniku czego przemówienie prezydenta Rosji wygłoszone 17 czerwca zostało opóźnione o godzinę. "To zepsuło mu spotkanie z korespondentami wojskowymi i zmniejszyło ilość obrzydliwej propagandy ze strony największego terrorysty na świecie" - podkreśla ministerstwo.

Poza przemówieniem Putina celem hakerów padły także rosyjskie sądy okręgowe, których zasoby pozostawały niedostępne przez kilka tygodni, rosyjskie strony organizacji terrorystycznych w Ukrainie oraz rosyjskie media.



Rosja. Zacharowa w oparach absurdu. Twierdzi, że Ukraina nie istnieje

Wojna w Ukrainie. Trwa 117 dzień walk

Najzacieklejsze walki trwają w Donbasie. Rosja gromadzi swoje siły także na innych odcinkach frontu. Ukraińska armia broni swoich pozycji. O sytuacji na froncie informował w swoim nocnym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak mówił, kontynuowane są niezwykle ciężkie walki w Donbasie. Rosyjska armia kieruje tam najwięcej sił, ale Siewierodonieck, Lisiczańsk, Awdijiwka, Krasnohoriwka i inne miejscowości wciąż się nie poddają. Zełenski podkreślił, że w tym tygodniu spodziewane jest znaczne zwiększenie aktywności działań Rosji na froncie.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w swoim porannym raporcie informuje, że rosyjskie wojsko prowadzi ostrzał artyleryjski wielu miejscowości na siewierodonieckim odcinku frontu m.in. sąsiadujący z Siewierodonieckiem Lisiczańsk. Kolejnym odcinkiem intensywnych walk jest kierunek Bachmutu. Rosjanie do ataków używają też lotnictwa.

Rosjanie intensywnie ostrzeliwali także okolice Charkowa, a także miejscowości w obwodzie charkowskim. Na południowym odcinku frontu w obwodach chersońskim, mikołajowskim i zaporoskim Rosjanie starają się zachować zajęte terytoria. Nie prowadzili aktywnych działań bojowych, ale ostrzeliwali za pomocą artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych pozycje ukraińskie na szeregu odcinków frontu.

Ukraiński sztab donosi też, że Rosjanie na Morzu Czarnym mają pięć okrętów rakietowych gotowych do ostrzałów terytoriów Ukrainy.

Ukraina. Daniłow: Było pięć prób zabicia Wołodymyra Zełenskiego

