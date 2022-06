Rosja. Maria Zacharowa w oparach absurdu. Twierdzi, że Ukraina nie istnieje

Maria Zacharowa udzieliła wywiadu telewizji Sky News-Arabia. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych została poproszona o komentarz na temat wojny w Ukrainie.

Rosja. Absurdalny wywiad Zacharowej. "Ukraina już nie istnieje i nigdy więcej nie będzie istnieć"

- Ukraina, którą znaliśmy w granicach, które kiedyś były, już nie istnieje i nigdy więcej nie będzie istnieć. To oczywiste. Jeśli chodzi o referenda, o których się mówi, to jest to sprawa mieszkańców regionów, których ta sprawa dotyczy - stwierdziła w wywiadzie rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Tak Maria Zacharowa, zgodnie z rosyjskim przekazem propagandowym, skomentowała działania podejmowane przez różne obwody w Ukrainie, które od 2014 roku rzekomo mają dążyć do oderwania się od kraju i przyłączenia do Federacji Rosyjskiej.

Zacharowa oskarżyła też Zachód o "udaremnienie procesu negocjacyjnego", który mógłby doprowadzić do pokoju. Według niej brak negocjacji spowodowany jest tym, że Zachód wysyła Ukrainie broń. - Wszystko to zostało zaplanowane w celu stworzenia tej sytuacji i rozwiązania jej militarnie - kłamała dalej rzeczniczka MSZ Rosji. Następnie dodała, że "Moskwa będzie kontynuowała swoją operację wojskową, dopóki nie osiągnie celów, które sobie wyznaczyła".

Sikorski odpowiada na słowa rzeczniczki Kremla: Dobrze, że wytrzeźwiała

Doniesienia o rzekomej chęci dołączenia niektórych ukraińskich obwodów do Rosji to temat, który pojawia się w rosyjskich mediach i najprawdopodobniej jest wykorzystywany propagandowo, by wzmocnić poparcie dla wojny w Ukrainie. Agencje, m.in. rosyjska TASS, cytują słowa Leonida Pasecznika - przywódcy samozwańczej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, który stwierdza, że ŁDR jest gotowa do przeprowadzenia referendum w sprawie przyłączenia się do Rosji. Z kolei szef separatystycznej, samozwańczej republiki w Donbasie powiedział, że przystąpienie do Rosji jest "kwestią numer jeden".

Minister sportu Rosji Oleg Matytsin stwierdził natomiast, że udział klubów piłkarskich z Doniecka, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Krymu w rozgrywkach w Rosji jest możliwy. Kluczową decyzję będzie jednak musiała podjąć UEFA i FIFA. - Zawsze mówimy, że sport nie zna granic - powiedział minister w rozmowie z dziennikarzami.

TASS: Dowódcy pułku Azow przewiezieni do Moskwy w celach śledczych

