Sekretarz RB Ukrainy: Prób zabójstwa Zełenskiego było aż pięć. Rosjanie zdjęli wszystkie maski

Kanadyjski dziennik "The Globe and Mail" przeprowadził wywiad z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksijem Daniłowem. W rozmowie opublikowanej w piątek (17 czerwca) wypowiedział się on między innymi na temat prób zabicia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy NATO wyciągnie wnioski z wojny w Ukrainie?

Wojna w Ukrainie. Ołeksij Daniłow: Było pięć prób zabicia prezydenta

W marcu media obiegły informacje o próbach zamachu prezydenta Ukrainy. Wówczas informowano o co najmniej trzech próbach wyeliminowania Zełenskiego. Teraz Daniłow przyznał, że łącznie prób tych było pięć - wszystkie miały miejsce pod koniec lutego i na początku marca. Sekretarz nie ujawnił szczegółów ataków, na początku marca mówił on jednak, że zamachu mieli dokonać kadyrowcy, a Ukraińcy dostali sygnał o planowanych zamachach od Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, która nie chciała brać udziału "w tej krwawej wojnie" - Dzięki temu elitarna grupa Ramzana Kadyrowa, która przybyła wyeliminować naszego prezydenta, została zniszczona - powiedział.



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wojna. Rosjanie twierdzą, że zabili 50 wysokich rangą oficerów

Ukraina. Ołeksij Daniłow: Daleko nam do końca wojny

Podczas rozmowy z kanadyjskim dziennikiem Daniłow przyznał także, że "sytuacja na linii frontu jest napięta, skomplikowana". - Nie jestem z obozu, który uważa, że armia rosyjska jest słaba. Mają bardzo duże zasoby i przywieźli je tutaj - przyznał, dodając, że Rosjanie "mają prewagę w artylerii i ciężkim sprzęcie". - To nie przeraża naszych wojowników. Utrzymujemy swoje pozycje. Od czasu do czasu wyprowadzamy kontrataki. Ale wojna wciąż trwa i daleko nam do jej końca - podkreślił i dodał:

[Rosjanie - red.] na pewno nie zmienili swojego planu podboju całego kraju. Oświadczają to publicznie. Zdjęli wszystkie maski

Daniłow nie określił, ilu ukraińskich żołnierzy poległo podczas wojny. Jego zdaniem liczby te są jednak "znacznie mniejsze niż w przypadku wroga". Doradca Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowcz przyznał natomiast niedawno, że Ukraina straciła jak dotąd ok. 10 tys. żołnierzy. W armii rosyjskiej w ciągu pierwszych 20-30 dni miało umierać ich natomiast 1000 dziennie.

Dowódca brytyjskiej armii: Wojsko musi być gotowe do walki w Europie

***



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.