Wybory we Francji. "Moralna porażka" Macrona. Partia Le Pen z historycznym wynikiem

Z sondaży exit polls wynika, że prezydencka koalicja zdobyła od 205 do 250 deputowanych. Rządowa formacja potrzebowała co najmniej 289 deputowanych, aby osiągnąć bezwzględną większość. Pięć lat temu partia Emmanuela Macrona zdobyła 306 mandatów. Media piszą o "klęsce" prezydenckiej koalicji.

REKLAMA

Drugie miejsce zajął sojusz "NUPES", który tworzą socjaliści, zieloni, skrajna lewica i komuniści. Lewica wprowadzi do parlamentu od 150 do 190 deputowanych - czyli trzy razy więcej niż dotychczas. - Jutro możemy się obudzić z większością lub jako pierwsza siła polityczna - mówił cytowany przez Le Figaro lider skrajnej lewicy Jean-Luca Mélenchon. Polityk uważa, że wynik partii Macrona to "jego moralna porażka".

Uplasowani na trzecim miejscu narodowcy Marine Le Pen zdobyli od 67 do 100 mandatów. Jest to najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych w historii tej formacji. - Obywatele Francji postanowili wysłać do Zgromadzenia Narodowego potężną grupę posłów - stwierdziła liderka Frontu Narodowego.

Centroprawicowi "Republikanie", którzy do tej pory stanowili główną siłę opozycyjną, mogą zdobyć od 60 do 70 mandatów. Będą czwartą siłą w parlamencie.

Frekwencja wyborcza wyniosła mniej więcej 46 procent. To jeden z najniższych wyników w historii wyborów parlamentarnych we Francji.

Wybory we Francji. Partia Macrona wygrywa, ale traci większość. Będzie sojusz z Republikanami?

Według pierwszych sondaży koalicja rządowa nie będzie miała większości absolutnej w Zgromadzeniu Narodowym. Jeśli te wyniki się potwierdzą Emmanuel Macron będzie musiał spróbować dogadać się z Republikanami lub zbudować rząd mniejszościowy.

"Jeśli niedzielny exit poll znajdzie potwierdzenie w oficjalnych wynikach II tury francuski parlament, będzie czekał okres politycznej niepewności, a nawet paraliżu" - ocenił Reuters.