Nowy dowódca brytyjskiej armii nie ma złudzeń. Mówi o przygotowaniach do ponownej walki w Europie

"Wojska brytyjskie muszą przygotować się do ponownej walki w Europie" - napisał w liście do brytyjskich żołnierzy nowy Szef Sztabu Generalnego Wielkiej Brytanii generał Patrick Sanders. Dowódca wojsk brytyjskich dodał, że Wielka Brytania musi posiadać wojsko zdolne do walki w Europie i do pokonania Rosji.

4 Yoan Valat / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl