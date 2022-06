Fala upałów w Europie. Rekordowe 43 st. C we Francji. We Włoszech najgorsza susza od 80 lat

Fala upałów przechodzi przez całą Europę, w tym Polskę, a także przez Czechy. W sobotę w kilku regionach odnotowano tam ponad 35 stopni Celsjusza. Nocą w wielu miejscach temperatura nie spadła poniżej 20 stopni, natomiast w niedzielę po południu termometry mogą pokazać powyżej 38 stopni. Jednocześnie synoptycy nie wykluczają, że zostanie pobity czerwcowy rekord ciepła sprzed trzech lat, kiedy w miejscowości Doksany odnotowano 38,9 stopnia.

REKLAMA

Duża różnica temperatury. Do 37 st. na południu. Możliwe gwałtowne burze

Najcieplej będzie w północno-zachodniej części kraju, a także w środkowych Czechach, w tym w Pradze. Dla tych regionów wprowadzono najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami. Termometry pokażą od 33 do 38 stopni. Niewiele chłodniej, bo do 33 stopni, ma być we wschodnich Czechach, na Morawach i na Śląsku. W zachodniej części kraju obowiązuje drugi w trzystopniowej skali poziom zagrożenia pożarowego. Ryzyko pożarowe mają obniżyć opady deszczu i burze, które będą przechodzić przez Czechy w poniedziałek.

"Ekstremalnie gorąca niedziela". Ostrzeżenia niemal w całej Polsce

Rekordowe 43 stopnie w jednym z francuskich kurortów. Francja walczy z pożarami lasów

Z upałem zmagają się nie tylko nasi południowi sąsiedzi. Niezwykle gorąco jest też we Francji, Włoszech i Hiszpanii. W sobotę we francuskim kurorcie Biarritz nad Zatoką Biskajską odnotowano rekordowe 42,9 stopnia. Poprzedni lokalny rekord z 4 sierpnia 2003 r. wynosił 40,6 stopnia. Francuskie obserwatorium Keraunos podało, że po upływie zaledwie 1,5 godziny temperatura spadła tam do 22,4 stopnia.

W niedzielę państwowy instytut Meteo France ostrzeżeniami trzeciego stopnia (w czterostopniowej skali) przed upałem i/lub intensywnymi burzami objął 52 ze 101 departamentów - podał dziennik "Le Parisien". Fala upałów dotknęła głównie wschodnią część kraju. Najgoręcej w niedzielę ma być w Alzacji - nawet 39 stopni C. Francja walczy także z najgroźniejszymi od początku roku pożarami lasów. W wyniku jednego z nich, w regionie Lozere ogień strawił 70 hektarów leśnego terenu - poinformowała Agencja Reutera.

Niedziela będzie najgorętszym dniem od początku roku. Nawet 36 stopni

Rekordowe upały na północy Włoch. Największa susza od 80 lat

Rekordowe upały notowane są również na północy Włoch, gdzie w tym miesiącu temperatura jest wyższa o 6 stopni od czerwcowej średniej ostatnich 30 lat. Od kilku dni w Mediolanie w ciągu dnia termometr wskazuje 35 stopni w cieniu. W związku z tym pobór prądu w czerwcu głównie z powodu używanej przez całą dobę klimatyzacji wzrósł o 25 proc., a w porównaniu z chłodnym majem aż o 40 proc. Powoduje to częste awarie sieci elektrycznej. W niektórych mediolańskich dzielnicach przerwy w dostawie prądu trwają po sześć godzin. W poniedziałek w dolinie Padu temperatura ma sięgnąć 37 stopni. Ochłodzenie ma przyjść we wtorek.

Upałom na północy Włoch towarzyszy susza, jakiej nie notowano od 80 lat, co będzie miało katastrofalne skutki dla rolnictwa.

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Hiszpania. Strażacy walczą z pożarami lasów po fali upałów

Strażacy nadal walczą z pożarami lasów w północnej Hiszpanii wywołanymi trwającą od końca zeszłego tygodnia rekordową falą upałów. Z informacji hiszpańskich służb wynika, że największy pożar wybuchł w masywie górskim Sierra de la Culebra, koło północno-zachodniej granicy z Portugalią. Spłonęło tam już ponad 25 tys. hektarów lasu.

W związku z rozprzestrzeniającymi się pożarami ewakuowano mieszkańców dwudziestu okolicznych wiosek. Jak podają lokalne władze, obecnie sytuacja poprawiła się na tyle, że mogli oni wrócić do swoich domów. Poinformowano również, że zamknięte wcześniej trasy kolejowe, w tym jedna łącząca Galicję z Madrytem, zostały ponownie otwarte.

Pożary rozprzestrzeniały się też m.in. w północno-zachodnim regionie Katalonii i północnym regionie Nawarry. Lokalne władze wezwały mieszkańców Nawarry do unikania "niepotrzebnych podróży'', by nie utrudniać strażakom pracy. Walkę z żywiołem utrudnia wysoka temperatura i silne podmuchy południowego wiatru. Na początku weekendu temperatura w wielu regionach Hiszpanii przekraczała 40 stopni C., ale notuje się już spadek.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>