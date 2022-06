Pjongjang wysłał medyków i epidemiologów do południowej prowincji Hwanghae, gdzie wybuchła epidemia tajemniczej choroby. Przypadki zachorowań potwierdzono w co najmniej 800 rodzinach. Lokalne władze twierdzą, że chodzi o "ostrą epidemię jelitową". Sąsiadująca z tą prowincją Korea Południowa twierdzi, że to cholera lub tyfus.

