Ukraiński resort obrony poinformował o ataku na kolejny rosyjski okręt. "Wasilij Biech, holownik rosyjskiej Floty Czarnomorskiej został skutecznie zdemilitaryzowany przez Marynarkę Wojenną" - napisano w komunikacie. Jak dodano, okręt przewoził personel, broń i amunicję na okupowaną Wyspę Węży.

"Moskwa nigdy nie będzie sama" - podkreśliło Ministerstwo Obrony Ukrainy, odwołując się do zatopionego w kwietniu rosyjskiego krążownika "Moskwa". Więcej o sukcesie Ukraińców można przeczytać w poniższym artykule:

Ukraińska Marynarka Wojenna zaznaczyła, że na pokładzie holownika znajdował się system przeciwlotniczy TOR.

Ciężkie walki w obwodzie ługańskim

Tymczasem Rosjanie prowadzą nieustanny i intensywny ostrzał artyleryjski Lisiczańska. Toczą się także zacięte walki o Siewierodonieck. Cywilom, mimo ostrzału, dostarczana jest pomoc humanitarna.

O sytuacji w obwodzie ługańskim poinformował szef lokalnych władz Serhij Hajdaj. - To bardzo trudne, wojna się nie skończyła. W Siewierodoniecku trwają zaciekłe walki, Lisiczańsk jest ostrzeliwany. W miarę możliwości staramy się sprowadzać pomoc humanitarną. Ewakuacja cywilów odbywa się po cichu. Rosjanie natychmiast strzelają do naszych miejsc zbiórek i do naszych centrów pomocy humanitarnej - powiedział Serhij Hajdaj.

W czwartek rosyjskie samoloty zbombardowały budynek, w którym cywile ukrywali się przed atakami. Według lokalnych władz zginęły co najmniej trzy osoby, a siedem zostało rannych.

