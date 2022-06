- Kreml obserwuje sytuację z ewentualnym przystąpieniem Ukrainy do UE, co ma związek ze wzmocnieniem komponentu obronnego Unii Europejskiej. Moskwa uważnie monitoruje tę sytuację - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Komentarz polityka pojawił się zaledwie kilkadziesiąt minut po wystąpieniu Ursuli von der Leyen, która ogłosiła, że Ukraina i Mołdawia otrzymują status kandydata do UE.

REKLAMA

Ukraina i Mołdawia ze statusem kandydata do Unii. Gruzja musi poczekać

Rosja reaguje na przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE

- To jest co prawda inna płaszczyzna, nie wojskowo-polityczna, ale oczywiście decyzja ta wymaga od nas zwiększonej uwagi. Wszyscy wiemy, że w ostatnim czasie ma miejsce intensyfikacja dyskusji w Europie na temat wzmocnienia komponentu obronnego Unii Europejskiej. Chodzi o wojsko, obronę i bezpieczeństwo - powiedział dziennikarzom Pieskow, cytowany przez agencję INTERFAX.

- Byłoby wspaniale, gdyby przywódcy europejscy wpłynęli na władze Ukrainy, na tych, którzy podejmują tam decyzje, aby zachęcić ich do trzeźwego spojrzenia na sytuację - powiedział dalej w odniesieniu do starań Ukrainy, by dołączyć do UE.

Przeczytaj więcej informacji z Rosji na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy NATO wyciągnie wnioski z wojny w Ukrainie?

Pieskow chwali Emmanuela Macrona: Doceniamy jego koncepcyjne podejście

Następnie Pieskow podziękował prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, który 17 czerwca zapowiedział, że nie przestanie rozmawiać z Władimirem Putinem. - Wiemy, że prezydent Macron jest zwolennikiem rozmawiania o najbardziej zasadniczych różnicach. Jest to rozwiązywanie i omawianie tych różnic przy stole negocjacyjnym. Doceniamy jego koncepcyjne podejście - powiedział dokładnie rzecznik Kremla.

Następnie polityk powtórzył po raz kolejny propagandowe twierdzenia dotyczące tego, że "Rosja jest otwarta na proces negocjacji, tak samo jak Władimir Putin". - Nasze stanowisko jest dobrze znane, zostało spisane i przekazane Ukraińcom - dodał.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Macron w Kijowie - opozycja boi się "efektu flagi". Scholz "nie ogłosił nic"