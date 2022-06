Izrael odwołuje wyjazdy uczniów do Polski. Jabłoński: Obecna formuła umacnia fałszywe stereotypy

Izraelskie władze odwołały zaplanowane na lato wycieczki edukacyjne do Polski dla tysięcy uczniów szkół średnich. Takie wyjazdy organizowane są dla izraelskiej młodzieży między 11. a 12. klasą. Młodzi ludzie zwiedzają w trakcie pobytu w Polsce byłe nazistowskie obozy, upamiętniają też ofiary Holokaustu.

Szef MSZ Izraela Yair Lapid oświadczył w tym tygodniu na konferencji prasowej, że polskie władze chcą "dyktować, czego wolno, a czego nie wolno uczyć izraelskich dzieci". Według Lapida, Polska uniemożliwia poznanie faktów dotyczących polskich obywateli kolaborujących z nazistami.

Do stanowiska izraelskiego rządu odniósł się w środę na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

"W grudniu 2021 r. przekazaliśmy stronie izraelskiej, że wznowienie wyjazdów zorganizowanych grup młodzieży do Polski (zawieszonych od 2020 r. z powodu obostrzeń pandemicznych) wymaga zmiany ich formuły - i że proponujemy przystąpić do negocjacji nowej umowy w tej sprawie" - napisał wiceszef resortu.

Jak dodał Jabłoński, "wobec braku reakcji strony izraelskiej, deklaracja ta została ponowiona na początku marca, po przyjeździe do Warszawy nowego ambasadora Izraela" i "na początku kwietnia Polska przedłożyła projekt umowy, wyrażając gotowość do niezwłocznego przystąpienia do negocjacji".

Z oświadczenia ministra wynika, że strona izraelska przekazała w maju swoje uwagi i obecnie są one konsultowane z resortami.

Izrael odwołuje wyjazdy młodzieży do Polski

"Dotychczasowa formuła wyjazdów wymaga zmian z uwagi na systematycznie generowane problemy, prowadzące do umacniania fałszywych stereotypów, co negatywnie wpływa na stosunki między naszymi krajami i narodami. Na bazie dotychczasowych doświadczeń oceniamy, że młodzież izraelska często wraca z tych wyjazdów z negatywnymi odczuciami wobec dzisiejszej Polski i Polaków; postrzega nasz kraj wyłącznie przez pryzmat niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych; nie zapoznaje się z całokształtem ponadtysiącletnich stosunków polsko-żydowskich; w zauważalnym stopniu izolowana jest od kontaktów z polskimi rówieśnikami" - wyliczał wiceminister Jabłoński.

Według Jabłońskiego "problemem są aroganckie zachowania uzbrojonej ochrony wobec innych odwiedzających miejsca pamięci, a także przypadkowych przechodniów".

"Sam fakt, że wycieczkom co do zasady towarzyszy ochrona uzbrojona w broń palną z ostrą amunicją wzbudza u ich uczestników fałszywe przekonanie, że Polska jest niebezpiecznym miejscem. Przekonanie to nie jest uzasadnione jakimkolwiek rzeczywistym zagrożeniem. Intencją Polski nie jest blokowanie możliwości przyjazdów młodzieży izraelskiej (ani jakiejkolwiek innej) do naszego kraju - ale nadanie tym wizytom innej formuły, która będzie przyczyniać się do poprawy stosunków polsko-izraelskich, a nie ich długofalowego pogarszania" - wskazał.

Wiceminister podkreślił, że władzom "zależy na pogłębianiu wiedzy uczestników wyjazdów o Holokauscie i innych zbrodniach II Wojny Światowej, a także o bogatej historii relacji polsko-żydowskich".

"Istotne jest także zagwarantowanie spotkań i integracji młodych ludzi z Polski i Izraela. Zależy nam także na zwiększeniu udziału polskich podmiotów, w tym przewodników oraz instytucji zajmujących się opieką nad elementami żydowskiego dziedzictwa w Polsce - zarówno w procesie przygotowania grup do wyjazdów, jak i podczas zwiedzania miejsc pamięci. Liczymy, że możliwe będzie sprawne wypracowanie umowy akceptowalnej dla obu stron, która pozwoli na kontynuację wyjazdów w formule pogłębiającej wiedzę ich uczestników o historii i teraźniejszości, niwelującej negatywne stereotypy - zarówno antypolskie, jak i antysemickie" - podsumował.

