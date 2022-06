W mediach od kilku tygodni pojawiają się informacje, że ukraińska armia planuje atak na Most Krymski, jeśli dostanie z Zachodu odpowiednie uzbrojenie. Potwierdził to również generał dywizji Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Marczenko.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że rosyjskie wojsko kontroluje sytuacje w pobliżu mostu - przekazuje portal Ukraińska Prawda. Tymczasem ukraińskie władze kpią, że trudno wierzyć w to, iż most jest pilnowany przez Rosjan, skoro nie upilnowali nawet ważnej dokumentacji technicznej tego obiektu.



Wojna w Ukrainie. Dokumenty dotyczące Mostu Krymskiego w rękach Ukraińców

Ukraińscy szpiedzy zdobyli dokument "Budowa przeprawy transportowej przez Cieśninę Kerczeńską", a ukraińskie władze upubliczniły go rządowej stronie gor.gov.ua. W dokumencie są zawarte wszystkie niezbędne informacje o: ukształtowaniu terenu, połączeniach mostowych, nawierzchni drogowej, wejściach, konstrukcjach zabezpieczających przed osuwiskami oraz o całej infrastrukturze.

Wojna w Ukrainie. Most Krymski służy armii rosyjskiej

Generał dywizji Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Marczenko w rozmowie z Radiem Swoboda przekazał, że Most Krymski jest jednym z kluczowych celów Ukrainy. "Nie jest to tajemnicą ani dla ich wojska, ani dla naszego wojska. Ani dla ich cywilów, ani dla naszych cywilów. To będzie cel numer jeden do pokonania" - przekazał.

Obecny Most Krymski wybudowali Rosjanie (za 3,6 mld dol.), by połączyć zaanektowany w 2014 r. Półwysep Krymski z Krajem Krasnodarskim w Rosji. Część drogowa mostu została uroczyście otwarta w maju 2018. Zostało to potępione przez władze Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Unię Europejską, która nałożyła sankcje na firmy biorące udział w budowie mostu. Uzasadnieniem sankcji było to, że most został wzniesiony z naruszeniem prawa międzynarodowego, na nielegalnie anektowanym przez Rosję Krymie i „ma na celu osłabienie integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Most Krymski pełni dla Rosji bardzo ważną funkcję w trwającej obecnie wojnie w Ukrainie. Rosja transportuje dzięki niemu swoje wojska oraz sprzęt na terytorium Krymu, a także na południe Ukrainy.